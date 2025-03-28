Не купуйте сосиски в магазині: Ектор показав, як приготувати їх вдома, значно смачніше і дешевше (відео)

Смачні сосиски можна приготувати самотужки

Домашні м’ясні закуски значно смачніші, ніж купована ковбаса. Ми розповідали, як приготувати апетитний печінковий рулет. Тепер поділимось рецептом дуже смачних сосисок.

Спробуйте ці ковбаски — і ви перестанете купувати сосиски в магазині. Ви точно будете знати, що вони зроблені із справжнього м'яса — адже ви самі його туди покладете. Рецептом поділився кухар Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

Куряче стегно без кістки — 300 г;

Часник — 1 зубчик;

Вершки 20% — 50 мл;

Сіль, чорний перець — до смаку.

Спосіб приготування:

М’ясо та часник перебийте в блендері. Додайте сіль та перець, влийте вершки і ще раз перебийте до гладкої однорідної маси. Основою для ковбасок наповніть рукав для запікання. Підтягуючи і загортаючи рукав, сформуйте сосиски. Щільно закрутіть краї. Відваріть сосиски у киплячій воді впродовж 5 хвилин. Зніміть рукав. За бажанням додатково обсмажте на сковороді — легенько підрум’яньте на оливковій олії або вершковому маслі.

Подавати такі сосиски смачно з будь-яким вашим улюбленим гарніром. Також ми розповідали, як приготувати ароматний плов.