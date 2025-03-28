Не купуйте сосиски в магазині: Ектор показав, як приготувати їх вдома, значно смачніше і дешевше (відео)
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Смачні сосиски можна приготувати самотужки
Домашні м’ясні закуски значно смачніші, ніж купована ковбаса. Ми розповідали, як приготувати апетитний печінковий рулет. Тепер поділимось рецептом дуже смачних сосисок.
Спробуйте ці ковбаски — і ви перестанете купувати сосиски в магазині. Ви точно будете знати, що вони зроблені із справжнього м'яса — адже ви самі його туди покладете. Рецептом поділився кухар Ектор Хіменес-Браво.
Інгредієнти:
- Куряче стегно без кістки — 300 г;
- Часник — 1 зубчик;
- Вершки 20% — 50 мл;
- Сіль, чорний перець — до смаку.
Спосіб приготування:
- М’ясо та часник перебийте в блендері. Додайте сіль та перець, влийте вершки і ще раз перебийте до гладкої однорідної маси.
- Основою для ковбасок наповніть рукав для запікання. Підтягуючи і загортаючи рукав, сформуйте сосиски. Щільно закрутіть краї.
- Відваріть сосиски у киплячій воді впродовж 5 хвилин. Зніміть рукав. За бажанням додатково обсмажте на сковороді — легенько підрум’яньте на оливковій олії або вершковому маслі.
Подавати такі сосиски смачно з будь-яким вашим улюбленим гарніром. Також ми розповідали, як приготувати ароматний плов.