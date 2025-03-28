Не покупайте сосиски в магазине: Эктор показал, как приготовить их дома, гораздо вкуснее и дешевле (видео)
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Вкусные сосиски можно приготовить своими силами
Домашние мясные закуски гораздо вкуснее магазинной колбасы. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный печеночный рулет. Теперь поделимся рецептом вкуснейших сосисок.
Попробуйте эти колбаски – и вы перестанете покупать сосиски в магазине. Вы точно будете знать, что они сделаны из настоящего мяса — вы сами его туда положите. Рецептом поделился повар Эктор Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- Куриное бедро без кости – 300 г;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Сливки 20% — 50 мл;
- Соль, черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо и чеснок перебейте в блендере. Добавьте соль и перец, влейте сливки и перебейте еще раз до гладкой однородной массы.
- Основанием для колбасок наполните рукав для запекания. Подтягивая и заворачивая рукав, сформируйте сосиски. Плотно закрутите края.
- Отварите сосиски в кипящей воде в течение 5 минут. Снимите рукав. По желанию дополнительно обжарьте на сковороде – легко подрумяньте на оливковом масле или сливочном масле.
Подавать такие сосиски вкусно с любым вашим любимым гарниром. Также мы рассказывали, как приготовить ароматный плов.