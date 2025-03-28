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Не покупайте сосиски в магазине: Эктор показал, как приготовить их дома, гораздо вкуснее и дешевле (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт аппетитных колбасок
Рецепт аппетитных колбасок. Фото shuba.life

Вкусные сосиски можно приготовить своими силами

Домашние мясные закуски гораздо вкуснее магазинной колбасы. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный печеночный рулет. Теперь поделимся рецептом вкуснейших сосисок.

Попробуйте эти колбаски – и вы перестанете покупать сосиски в магазине. Вы точно будете знать, что они сделаны из настоящего мяса — вы сами его туда положите. Рецептом поделился повар Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

  • Куриное бедро без кости – 300 г;
  • Чеснок – 1 зубчик;
  • Сливки 20% — 50 мл;
  • Соль, черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мясо и чеснок перебейте в блендере. Добавьте соль и перец, влейте сливки и перебейте еще раз до гладкой однородной массы.
  2. Основанием для колбасок наполните рукав для запекания. Подтягивая и заворачивая рукав, сформируйте сосиски. Плотно закрутите края.
  3. Отварите сосиски в кипящей воде в течение 5 минут. Снимите рукав. По желанию дополнительно обжарьте на сковороде – легко подрумяньте на оливковом масле или сливочном масле.

Подавать такие сосиски вкусно с любым вашим любимым гарниром. Также мы рассказывали, как приготовить ароматный плов.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Сосиски #Колбаски #Эктор Хименес Браво