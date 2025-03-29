Ситний сніданок з банки рибки: диво-вівсянка, якою можна наїстись (відео)

Страва максимально проста, але дуже ситна

Смачні страви можуть бути елементарними у приготуванні. Ми ділились рецептом курячих відбивних. Тепер розповімо, як приготувати дуже ситний сніданок з банки рибки. Це звичайна каша, в яку потрібно додати тунець у власному соці.

Кулінарна блогерка Юлія Сенич розповіла, як приготувати диво-вівсянку, якою можна наїстись. Страва дуже проста, але дуже ситна. Сподобається навіть тим, хто не любить вівсянку.

Інгредієнти:

вівсянка — 1 склянка

вода — 2 склянки

тунець у власному соку — 1 банка

помідори чері — 5-8 шт

пармезан — 100 г

шматочок масла

Спосіб приготування:

Вівсянку заливаємо водою і варимо. Є різні види вівсянки, звичайна або швидкого приготування, саме тому універсальної інструкції немає - керуйтесь інструкцією на упаковці саме вашої вівсянки. Коли вівсянка майже готова, додаємо шматочок масла. Також додаємо тунець, з якого заздалегідь злили сік. Перемішуємо страву та викладаємо на тарілки. Додаємо подрібнені томати і посипаємо пармезаном.

Це ситно, смачно, і дуже просто у приготуванні. Також ми розповідали, як зробити апетитні полтавські галушки.