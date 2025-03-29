Рус

Ситний сніданок з банки рибки: диво-вівсянка, якою можна наїстись (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудовий рецепт вівсянки на всі випадки життя
Чудовий рецепт вівсянки на всі випадки життя. Фото lavka.terra.ua

Страва максимально проста, але дуже ситна

Смачні страви можуть бути елементарними у приготуванні. Ми ділились рецептом курячих відбивних. Тепер розповімо, як приготувати дуже ситний сніданок з банки рибки. Це звичайна каша, в яку потрібно додати тунець у власному соці.

Кулінарна блогерка Юлія Сенич розповіла, як приготувати диво-вівсянку, якою можна наїстись. Страва дуже проста, але дуже ситна. Сподобається навіть тим, хто не любить вівсянку.

Інгредієнти:

  • вівсянка — 1 склянка
  • вода — 2 склянки
  • тунець у власному соку — 1 банка
  • помідори чері — 5-8 шт
  • пармезан — 100 г
  • шматочок масла

Спосіб приготування:

  1. Вівсянку заливаємо водою і варимо. Є різні види вівсянки, звичайна або швидкого приготування, саме тому універсальної інструкції немає - керуйтесь інструкцією на упаковці саме вашої вівсянки.
  2. Коли вівсянка майже готова, додаємо шматочок масла. Також додаємо тунець, з якого заздалегідь злили сік.
  3. Перемішуємо страву та викладаємо на тарілки. Додаємо подрібнені томати і посипаємо пармезаном.

Це ситно, смачно, і дуже просто у приготуванні. Також ми розповідали, як зробити апетитні полтавські галушки.

Теги:
#Рецепт #Риба #Вівсянка #Тунець