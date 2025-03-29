Ситний сніданок з банки рибки: диво-вівсянка, якою можна наїстись (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Страва максимально проста, але дуже ситна
Смачні страви можуть бути елементарними у приготуванні. Ми ділились рецептом курячих відбивних. Тепер розповімо, як приготувати дуже ситний сніданок з банки рибки. Це звичайна каша, в яку потрібно додати тунець у власному соці.
Кулінарна блогерка Юлія Сенич розповіла, як приготувати диво-вівсянку, якою можна наїстись. Страва дуже проста, але дуже ситна. Сподобається навіть тим, хто не любить вівсянку.
Інгредієнти:
- вівсянка — 1 склянка
- вода — 2 склянки
- тунець у власному соку — 1 банка
- помідори чері — 5-8 шт
- пармезан — 100 г
- шматочок масла
Спосіб приготування:
- Вівсянку заливаємо водою і варимо. Є різні види вівсянки, звичайна або швидкого приготування, саме тому універсальної інструкції немає - керуйтесь інструкцією на упаковці саме вашої вівсянки.
- Коли вівсянка майже готова, додаємо шматочок масла. Також додаємо тунець, з якого заздалегідь злили сік.
- Перемішуємо страву та викладаємо на тарілки. Додаємо подрібнені томати і посипаємо пармезаном.
Це ситно, смачно, і дуже просто у приготуванні. Також ми розповідали, як зробити апетитні полтавські галушки.