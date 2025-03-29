Сытный завтрак из банки рыбки: чудо-овсянка, которой можно наесться (видео)

Блюдо максимально простое, но очень сытное

Вкусные блюда могут быть простыми в приготовлении. Мы делились рецептом куриных отбивных. Теперь расскажем, как приготовить очень сытный завтрак из банки рыбки. Это обычная каша, в которую нужно добавить тунец в собственном соке.

Кулинарная блоггер Юлия Сенич рассказала, как приготовить чудо-овсянку, которой можно наесться. Блюдо очень простое, но очень сытное. Понравится даже тем, кто не любит овсянку.

Ингредиенты:

овсянка — 1 стакан

вода — 2 стакана

тунец в собственном соке — 1 банка

помидоры черри — 5-8 шт

пармезан — 100 г

кусочек масла

Способ приготовления:

Овсянку заливаем водой и варим. Есть разные виды овсянки, обычная или быстрого приготовления, именно поэтому универсальной инструкции нет – руководствуйтесь инструкцией на упаковке именно вашей овсянки. Когда овсянка практически готова, добавляем кусочек масла. Также добавляем тунец, из которого предварительно слили сок. Перемешиваем блюдо и выкладываем на тарелки. Добавляем измельченные томаты и посыпаем пармезаном.

Это сытно, вкусно и очень просто в приготовлении. Также мы рассказывали, как сделать аппетитные полтавские клецки.