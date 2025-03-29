Сытный завтрак из банки рыбки: чудо-овсянка, которой можно наесться (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Блюдо максимально простое, но очень сытное
Вкусные блюда могут быть простыми в приготовлении. Мы делились рецептом куриных отбивных. Теперь расскажем, как приготовить очень сытный завтрак из банки рыбки. Это обычная каша, в которую нужно добавить тунец в собственном соке.
Кулинарная блоггер Юлия Сенич рассказала, как приготовить чудо-овсянку, которой можно наесться. Блюдо очень простое, но очень сытное. Понравится даже тем, кто не любит овсянку.
Ингредиенты:
- овсянка — 1 стакан
- вода — 2 стакана
- тунец в собственном соке — 1 банка
- помидоры черри — 5-8 шт
- пармезан — 100 г
- кусочек масла
Способ приготовления:
- Овсянку заливаем водой и варим. Есть разные виды овсянки, обычная или быстрого приготовления, именно поэтому универсальной инструкции нет – руководствуйтесь инструкцией на упаковке именно вашей овсянки.
- Когда овсянка практически готова, добавляем кусочек масла. Также добавляем тунец, из которого предварительно слили сок.
- Перемешиваем блюдо и выкладываем на тарелки. Добавляем измельченные томаты и посыпаем пармезаном.
Это сытно, вкусно и очень просто в приготовлении. Также мы рассказывали, как сделать аппетитные полтавские клецки.