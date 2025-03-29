Это мясо просто тает во рту: как приготовить ребрышки лучше, чем в реберне (видео)

Великолепный рецепт вкусного мяса

Для того чтобы вкусно поесть, необязательно идти в ресторан. Мы рассказывали, как приготовить роскошный картофельный пирог. Теперь поделимся рецептом сочных ребрышек, которые просто тают во рту.

Мясо получается вкуснее, чем вы можете заказать в лучшей реберне. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге makarchuk_food.

Ингредиенты:

Свиные ребра – 1,5 кг

Соль, перец – по вкусу

Чеснок – 1 головка

Мед – 1 ч. л.

Горчица в зернах – 1 ст. л.

Копченая паприка – 1,5 ч. л.

Розмарин – 1,5 ч. л.

Соевый соус – 100 мл

Кетчуп или томатный соус – 100 г

Способ приготовления:

Ребра промываем и хорошо обсушиваем салфетками. Делаем по обе стороны ребрышек легкие надрезы, чтобы специи лучше проникли внутрь. Натираем ребра солью и перцем. Заворачиваем их в фольгу или пергамент. Ставим в духовку при 180°C в 1 час. Пока ребра запекаются, готовим маринад. Выжимаем чеснок и добавляем к нему мед, кетчуп и горчицу в зернах. Кладем также копченую паприку и розмарин. Вливаем соевый соус. Все тщательно перемешиваем. Достаем ребра из духовки, раскатываем их и смазываем их ароматным маринадом. Ставим ребрышки обратно в духовку. При 180°C готовим еще 20-30 минут до красивой карамельной корочки.

Остается только достать ребра, порезать порционно и подать горячими. Также мы делились рецептом особо аппетитного плова.