Это мясо просто тает во рту: как приготовить ребрышки лучше, чем в реберне (видео)
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Великолепный рецепт вкусного мяса
Для того чтобы вкусно поесть, необязательно идти в ресторан. Мы рассказывали, как приготовить роскошный картофельный пирог. Теперь поделимся рецептом сочных ребрышек, которые просто тают во рту.
Мясо получается вкуснее, чем вы можете заказать в лучшей реберне. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге makarchuk_food.
Ингредиенты:
- Свиные ребра – 1,5 кг
- Соль, перец – по вкусу
- Чеснок – 1 головка
- Мед – 1 ч. л.
- Горчица в зернах – 1 ст. л.
- Копченая паприка – 1,5 ч. л.
- Розмарин – 1,5 ч. л.
- Соевый соус – 100 мл
- Кетчуп или томатный соус – 100 г
Способ приготовления:
- Ребра промываем и хорошо обсушиваем салфетками. Делаем по обе стороны ребрышек легкие надрезы, чтобы специи лучше проникли внутрь.
- Натираем ребра солью и перцем. Заворачиваем их в фольгу или пергамент.
- Ставим в духовку при 180°C в 1 час. Пока ребра запекаются, готовим маринад.
- Выжимаем чеснок и добавляем к нему мед, кетчуп и горчицу в зернах. Кладем также копченую паприку и розмарин. Вливаем соевый соус.
- Все тщательно перемешиваем. Достаем ребра из духовки, раскатываем их и смазываем их ароматным маринадом.
- Ставим ребрышки обратно в духовку. При 180°C готовим еще 20-30 минут до красивой карамельной корочки.
Остается только достать ребра, порезать порционно и подать горячими. Также мы делились рецептом особо аппетитного плова.