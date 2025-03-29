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Это мясо просто тает во рту: как приготовить ребрышки лучше, чем в реберне (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Нежные и сочные ребрышки
Нежные и сочные ребрышки. Фото shuba.life

Великолепный рецепт вкусного мяса

Для того чтобы вкусно поесть, необязательно идти в ресторан. Мы рассказывали, как приготовить роскошный картофельный пирог. Теперь поделимся рецептом сочных ребрышек, которые просто тают во рту.

Мясо получается вкуснее, чем вы можете заказать в лучшей реберне. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге makarchuk_food.

Ингредиенты:

  • Свиные ребра – 1,5 кг
  • Соль, перец – по вкусу
  • Чеснок – 1 головка
  • Мед – 1 ч. л.
  • Горчица в зернах – 1 ст. л.
  • Копченая паприка – 1,5 ч. л.
  • Розмарин – 1,5 ч. л.
  • Соевый соус – 100 мл
  • Кетчуп или томатный соус – 100 г

Способ приготовления:

  1. Ребра промываем и хорошо обсушиваем салфетками. Делаем по обе стороны ребрышек легкие надрезы, чтобы специи лучше проникли внутрь.
  2. Натираем ребра солью и перцем. Заворачиваем их в фольгу или пергамент.
  3. Ставим в духовку при 180°C в 1 час. Пока ребра запекаются, готовим маринад.
  4. Выжимаем чеснок и добавляем к нему мед, кетчуп и горчицу в зернах. Кладем также копченую паприку и розмарин. Вливаем соевый соус.
  5. Все тщательно перемешиваем. Достаем ребра из духовки, раскатываем их и смазываем их ароматным маринадом.
  6. Ставим ребрышки обратно в духовку. При 180°C готовим еще 20-30 минут до красивой карамельной корочки.

Остается только достать ребра, порезать порционно и подать горячими. Также мы делились рецептом особо аппетитного плова.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Маринад #Ребрышки