Вкуснятина из простейших продуктов: экономный рецепт на каждый день (видео)

Прекрасный рецепт на каждый день

Из простых продуктов можно приготовить самую настоящую вкуснятину. Мы делились рецептом полтавских галушек. Теперь расскажем, как приготовить аппетитную творожную бабку.

Это старинный традиционный рецепт. Однако такая бабка может стать экономной выпечкой на каждый день. Рецептом в своем кулинарном блоге поделилась шеф-повар Валентина Кущ.

Ингредиенты:

Рис круглый – 100 г;

Творог – 500 г;

Яйца – 2 шт;

Сахар – 100 г;

Ваниль;

Масло сливочное растопленное – 50 г;

Изюм – 100 г.

Способ приготовления:

Изюм замачиваем в теплой воде. Через 10 минут сливаем воду и подсушиваем. Отвариваем рис до готовности. Пока он варится, в миске смешиваем творог, яйца, сахар, ваниль и растопленное сливочное масло. Перебиваем блендером до однородной массы. Добавляем подсушенные изюм и отварной рис. Перемешиваем и выкладываем тесто в подготовленную форму, смазанную сливочным маслом. Запекаем при 180° около 40 минут – до румяности.

Это вкусно, в меру сладко и очень сытно. Прекрасный вариант сладкого завтрака. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени.