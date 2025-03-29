Фантастично смачна закуска з найтоншого сала: економний рецепт (відео)
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Економний рулет з тонкого сала та свинячих шкірок
Смачні закусочні рулети можуть бути як прикрасою святкового столу, так і ситним перекусом. Ми ділились рецептом закуски з м’яса. Тепер розповімо, як приготувати смакоту, для якої потрібне найдешевше тоненьке сало та шкіра, яка залишається від свіжини.
Таке сало не дуже смачно прости їсти у соленому вигляді. У кулінарному блозі makarchuk_food розповіли, як приготувати з нього апетитну закуску, яка повинна бути у кожному холодильнику.
Інгредієнти:
- 1 кг свинячих шкірок і тонкого сала
- 150 мл соєвого соусу
- 1 ч. л. солі
- перець горошком
- 1 ст. л. суміші перців
- вода (для заливання)
- 4-5 зубчиків часнику
- 1 ч. л. сухої аджики або улюблених спецій
Спосіб приготування:
- Шкірки і сало нарізаємо шматочками середнього розміру. Складаємо їх у каструлю, додаємо соєвий соус та спеції.
- Заливаємо водою так, щоб вона покрила всі інгредієнти. Ставимо на вогонь, від моменту закипання варимо на середньому вогні 30-40 хвилин.
- Вимикаємо вогонь, але не виймаємо нічого — залишаємо у бульйоні до повного охолодження. Лише потім виймаємо та обсушуємо.
- Часник дрібно нарізаємо або вичавлюємо. Додаємо до шкірок разом із сухою аджикою та все ретельно перемішуємо.
- Викладаємо закуску у контейнер або будь-яку іншу зручну форму, добре утрамбовуємо. Відправляємо в холодильник та ставимо на закуску щось важке на ніч.
На наступний день її можна буде гарно нарізати. Також ми розповідали, як приготувати печінковий рулет.