Фантастично смачна закуска з найтоншого сала: економний рецепт (відео)

Економний рулет з тонкого сала та свинячих шкірок

Смачні закусочні рулети можуть бути як прикрасою святкового столу, так і ситним перекусом. Ми ділились рецептом закуски з м’яса. Тепер розповімо, як приготувати смакоту, для якої потрібне найдешевше тоненьке сало та шкіра, яка залишається від свіжини.

Таке сало не дуже смачно прости їсти у соленому вигляді. У кулінарному блозі makarchuk_food розповіли, як приготувати з нього апетитну закуску, яка повинна бути у кожному холодильнику.

Інгредієнти:

1 кг свинячих шкірок і тонкого сала

150 мл соєвого соусу

1 ч. л. солі

перець горошком

1 ст. л. суміші перців

вода (для заливання)

4-5 зубчиків часнику

1 ч. л. сухої аджики або улюблених спецій

Спосіб приготування:

Шкірки і сало нарізаємо шматочками середнього розміру. Складаємо їх у каструлю, додаємо соєвий соус та спеції. Заливаємо водою так, щоб вона покрила всі інгредієнти. Ставимо на вогонь, від моменту закипання варимо на середньому вогні 30-40 хвилин. Вимикаємо вогонь, але не виймаємо нічого — залишаємо у бульйоні до повного охолодження. Лише потім виймаємо та обсушуємо. Часник дрібно нарізаємо або вичавлюємо. Додаємо до шкірок разом із сухою аджикою та все ретельно перемішуємо. Викладаємо закуску у контейнер або будь-яку іншу зручну форму, добре утрамбовуємо. Відправляємо в холодильник та ставимо на закуску щось важке на ніч.

На наступний день її можна буде гарно нарізати. Також ми розповідали, як приготувати печінковий рулет.