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Фантастично смачна закуска з найтоншого сала: економний рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Бюджетний рецепт смачної закуски
Бюджетний рецепт смачної закуски. Фото Скриншот з відео

Економний рулет з тонкого сала та свинячих шкірок

Смачні закусочні рулети можуть бути як прикрасою святкового столу, так і ситним перекусом. Ми ділились рецептом закуски з м’яса. Тепер розповімо, як приготувати смакоту, для якої потрібне найдешевше тоненьке сало та шкіра, яка залишається від свіжини.

Таке сало не дуже смачно прости їсти у соленому вигляді. У кулінарному блозі makarchuk_food розповіли, як приготувати з нього апетитну закуску, яка повинна бути у кожному холодильнику.

Інгредієнти:

  • 1 кг свинячих шкірок і тонкого сала
  • 150 мл соєвого соусу
  • 1 ч. л. солі
  • перець горошком
  • 1 ст. л. суміші перців
  • вода (для заливання)
  • 4-5 зубчиків часнику
  • 1 ч. л. сухої аджики або улюблених спецій

Спосіб приготування:

  1. Шкірки і сало нарізаємо шматочками середнього розміру. Складаємо їх у каструлю, додаємо соєвий соус та спеції.
  2. Заливаємо водою так, щоб вона покрила всі інгредієнти. Ставимо на вогонь, від моменту закипання варимо на середньому вогні 30-40 хвилин.
  3. Вимикаємо вогонь, але не виймаємо нічого — залишаємо у бульйоні до повного охолодження. Лише потім виймаємо та обсушуємо.
  4. Часник дрібно нарізаємо або вичавлюємо. Додаємо до шкірок разом із сухою аджикою та все ретельно перемішуємо.
  5. Викладаємо закуску у контейнер або будь-яку іншу зручну форму, добре утрамбовуємо. Відправляємо в холодильник та ставимо на закуску щось важке на ніч.

На наступний день її можна буде гарно нарізати. Також ми розповідали, як приготувати печінковий рулет.

Теги:
#Рецепт #Сало #Закуска