Фантастически вкусная закуска из тончайшего сала: экономный рецепт (видео)

Экономный рулет из тонкого сала и свиных шкурок

Вкусные рулеты могут быть как украшением праздничного стола, так и сытным перекусом. Мы делились рецептом закуски из мяса. Теперь расскажем, как приготовить вкусность, для которой нужно самое дешевое тонкое сало и кожа, которая остается от свежины.

Такое сало не очень вкусно просто есть в соленом виде. В кулинарном блоге makarchuk_food рассказали, как приготовить из него аппетитную закуску, которая должна быть в каждом холодильнике.

Ингредиенты:

1 кг свиных шкурок и тонкого сала

150 мл соевого соуса

1 час. л. соли

перец горошком

1 ст. л. смеси перцев

вода (для заливки)

4-5 зубчиков чеснока

1 час. л. сухой аджики или любимых специй

Способ приготовления:

Кожи и сало нарезаем кусочками среднего размера. Составляем их в кастрюлю, добавляем соевый соус и специи. Заливаем водой так, чтоб она покрыла все ингредиенты. Ставим на огонь, с момента закипания варим на среднем огне 30-40 минут. Выключаем огонь, но не вынимаем ничего – оставляем в бульоне до полного охлаждения. Только потом вынимаем и обсушиваем. Чеснок мелко нарезаем или выжимаем. Добавляем в кожу вместе с сухой аджикой и все тщательно перемешиваем. Выкладываем закуску в контейнер или любую другую удобную форму, хорошо утрамбовываем. Отправляем в холодильник и ставим на закуску что-нибудь тяжелое на ночь.

На следующий день его можно будет хорошо нарезать. Также мы рассказывали, как приготовить печеночный рулет.