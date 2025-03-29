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Фантастически вкусная закуска из тончайшего сала: экономный рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Бюджетный рецепт вкусной закуски
Бюджетный рецепт вкусной закуски. Фото Скриншот из видео

Экономный рулет из тонкого сала и свиных шкурок

Вкусные рулеты могут быть как украшением праздничного стола, так и сытным перекусом. Мы делились рецептом закуски из мяса. Теперь расскажем, как приготовить вкусность, для которой нужно самое дешевое тонкое сало и кожа, которая остается от свежины.

Такое сало не очень вкусно просто есть в соленом виде. В кулинарном блоге makarchuk_food рассказали, как приготовить из него аппетитную закуску, которая должна быть в каждом холодильнике.

Ингредиенты:

  • 1 кг свиных шкурок и тонкого сала
  • 150 мл соевого соуса
  • 1 час. л. соли
  • перец горошком
  • 1 ст. л. смеси перцев
  • вода (для заливки)
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 1 час. л. сухой аджики или любимых специй

Способ приготовления:

  1. Кожи и сало нарезаем кусочками среднего размера. Составляем их в кастрюлю, добавляем соевый соус и специи.
  2. Заливаем водой так, чтоб она покрыла все ингредиенты. Ставим на огонь, с момента закипания варим на среднем огне 30-40 минут.
  3. Выключаем огонь, но не вынимаем ничего – оставляем в бульоне до полного охлаждения. Только потом вынимаем и обсушиваем.
  4. Чеснок мелко нарезаем или выжимаем. Добавляем в кожу вместе с сухой аджикой и все тщательно перемешиваем.
  5. Выкладываем закуску в контейнер или любую другую удобную форму, хорошо утрамбовываем. Отправляем в холодильник и ставим на закуску что-нибудь тяжелое на ночь.

На следующий день его можно будет хорошо нарезать. Также мы рассказывали, как приготовить печеночный рулет.

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#Рецепт #Сало #Закуска