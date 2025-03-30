Нагетсы без масла – это реально: как приготовить их хрустящими и сочными (видео)

Как приготовить вкусные нагетсы

Курятина – это отличный вариант мясных продуктов на каждый день. Тем более что ее можно готовить большим количеством различных способов. Мы рассказывали, как приготовить отбивные. Теперь поделимся рецептом аппетитных наггетсов.

Обычно это блюдо жарится в растительном масле. Однако их можно приготовить и другим способом. Кулинарная блоггерша Эмилия Евтушенко рассказала, как приготовить их в аэрогриле.

Ингредиенты:

2 куриные филе

50 мл молока

щепотка соли

80 г сыра

2 яйца

панировочные сухари

Способ приготовления:

Куриное филе нужно перебить в блендере с молоком и солью. Сыр нарезаем на 8 кубиков. Отдельно яйца взбиваем с щепоткой соли. Сухари насыпаем в отдельную тарелку. Из фарша формируем 8 шариков влажными руками. Внутрь каждого шарика укладываем кусочек сыра. Залепляем. Обваливаем нагетсы в яйцах, а затем в сухарях. Выкладываем их в аэрогриль и готовим 20-25 минут при 180°C.

Нагетсы получаются хрустящими и сочными. Их можно есть как самостоятельную закуску или смаковать с гарниром. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные клецки.