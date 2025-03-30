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Секрет найкращих пельменів: що додати до тіста, щоб було фантастично смачним і не розварювалось (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт пельменів
Чудовий рецепт пельменів. Фото pexels.com

Як приготувати особливо вдалі пельмені

Магазинні пельмені ніколи не зрівняються з домашніми виробами із тіста. Однак їх приготування — це тривалий і багатоетапний процес. Тому хочеться використовувати перевірений рецепт тіста. Ми розповідали, як смачно приготувати тісто на вареники. Тепер поділимось секретом найкращих пельменів.

Він полягає у тому, що до тіста потрібно додати один інгредієнт, який робить його фантастично смачним і не дає йому розварюватись. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком lady.stegantseva.

Інгредієнти:

  • вода — 250 г
  • оцет — 1 ст. л.
  • сіль — 0,5 ст. л.
  • олія — 3 ст. л.
  • борошно — 500 г

Для начинки:

  • фарш — 500г
  • цибуля — 1 шт
  • часник — 2 зуб.
  • сіль, перець, спеції
  • вода — 100 мл

Спосіб приготування:

  1. Беремо воду кімнатної температури, додаємо туди оцет. Додаємо сіль та борошно.
  2. Замішуємо тісто. В процесі вмішування додаємо олію. Більше борошна не додаємо, замішуємо.
  3. Формуємо з тіста кулю. Загортаємо у харчову плівку та залишаємо на 20 хвилин у холодильнику.
  4. Поки тісто настоюється, приготуємо начинку. Цибулю дрібно кришимо або натираємо на тертці. Часник пропускаємо через прес або подрібнюємо будь-яким іншим чином.
  5. Додаємо до фаршу. До смаку додаємо спеції. Вливаємо крижану воду і вимішуємо фарш до моменту, коли він повністю вбере воду.
  6. Розкочуємо тісто. Вирізаємо кружечки та ліпимо пельмені. Можна також скористатись формою для швидкого ліплення, як авторка відео.
  7. Відварюємо пельмені у підсоленій воді. Також їх можна заморозити наперед.

Пельмені виходять дуже смачні, тісто апетитне, а начинка — соковита. А якщо вам буде лінь ліпити пельмені, можна приготувати ліниву їх версію.

Теги:
#Рецепт #Оцет #Тісто #Пельмені #Фарш