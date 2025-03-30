Секрет найкращих пельменів: що додати до тіста, щоб було фантастично смачним і не розварювалось (відео)
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Як приготувати особливо вдалі пельмені
Магазинні пельмені ніколи не зрівняються з домашніми виробами із тіста. Однак їх приготування — це тривалий і багатоетапний процес. Тому хочеться використовувати перевірений рецепт тіста. Ми розповідали, як смачно приготувати тісто на вареники. Тепер поділимось секретом найкращих пельменів.
Він полягає у тому, що до тіста потрібно додати один інгредієнт, який робить його фантастично смачним і не дає йому розварюватись. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком lady.stegantseva.
Інгредієнти:
- вода — 250 г
- оцет — 1 ст. л.
- сіль — 0,5 ст. л.
- олія — 3 ст. л.
- борошно — 500 г
Для начинки:
- фарш — 500г
- цибуля — 1 шт
- часник — 2 зуб.
- сіль, перець, спеції
- вода — 100 мл
Спосіб приготування:
- Беремо воду кімнатної температури, додаємо туди оцет. Додаємо сіль та борошно.
- Замішуємо тісто. В процесі вмішування додаємо олію. Більше борошна не додаємо, замішуємо.
- Формуємо з тіста кулю. Загортаємо у харчову плівку та залишаємо на 20 хвилин у холодильнику.
- Поки тісто настоюється, приготуємо начинку. Цибулю дрібно кришимо або натираємо на тертці. Часник пропускаємо через прес або подрібнюємо будь-яким іншим чином.
- Додаємо до фаршу. До смаку додаємо спеції. Вливаємо крижану воду і вимішуємо фарш до моменту, коли він повністю вбере воду.
- Розкочуємо тісто. Вирізаємо кружечки та ліпимо пельмені. Можна також скористатись формою для швидкого ліплення, як авторка відео.
- Відварюємо пельмені у підсоленій воді. Також їх можна заморозити наперед.
Пельмені виходять дуже смачні, тісто апетитне, а начинка — соковита. А якщо вам буде лінь ліпити пельмені, можна приготувати ліниву їх версію.