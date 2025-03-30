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Секрет лучших пельменей: что добавить к тесту, чтобы было фантастически вкусным и не разваривалось (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Великолепный рецепт пельменей
Великолепный рецепт пельменей. Фото pexels.com

Как приготовить особенно удачные пельмени

Магазинные пельмени никогда не сравнятся с домашними изделиями из теста. Однако их приготовление – это длительный и многоэтапный процесс. Поэтому хочется использовать проверенный рецепт теста. Мы рассказывали, как вкусно приготовить тесто для вареников. Теперь поделимся секретом лучших пельменей.

Он заключается в том, что в тест нужно добавить один ингредиент, который делает его фантастически вкусным и не дает ему развариваться. Рецептом поделилась кулинарная блогерша под ником lady.stegantseva.

Ингредиенты:

  • вода — 250 г
  • уксус — 1 ст. л.
  • соль – 0,5 ст. л.
  • масло – 3 ст. л.
  • мука — 500 г

Для начинки:

  • фарш — 500г
  • лук — 1 шт
  • чеснок – 2 зуб.
  • соль, перец, специи
  • вода — 100 мл

Способ приготовления:

  1. Берем воду комнатной температуры, добавляем туда уксус. Добавляем соль и муку.
  2. Замешиваем тесто. В процессе вмешивания добавляем масло. Больше муки не добавляем, замешиваем.
  3. Формируем из теста шар. Заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 20 минут в холодильнике.
  4. Пока настаивается тесто, приготовим начинку. Лук мелко крошим или натираем на терке. Чеснок пропускаем через пресс или измельчаем каким-либо другим образом.
  5. Добавляем в фарш. По вкусу добавляем специи. Вливаем ледяную воду и вымешиваем фарш до момента, когда он полностью впитает воду.
  6. Раскатываем тесто. Вырезаем кружочки и лепим пельмени. Можно также использовать форму для быстрой лепки, как автор видео.
  7. Отвариваем пельмени в подсоленной воде. Также их можно заморозить заранее.

Пельмени получаются очень вкусные, тесто аппетитное, а начинка сочная. А если вам будет лень лепить пельмени, можно приготовить ленивую их версию.

Теги:
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