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Ці булочки виходять ніжними, як хмаринка: так снідають шотландці (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт до вашого сніданку
Чудовий рецепт до вашого сніданку. Фото Freepik

Як приготувати апетитні булочки

Ми розповідали, як приготувати апетитний картопляний пиріг. Тепер поділимось рецептом чудових шотландських булочок.

У кулінарному блозі sweetcraft.ua показали, як приготувати шотландські ранкові булочки (Baps). Вони виходять ніжними, як хмаринка.

Інгредієнти:

  • 500 г пшеничного борошна
  • 10 г солі
  • 10 г цукру
  • 7 г сухих дріжджів або 20 г свіжих
  • 300 мл теплого молока
  • 30 г вершкового масла (розтопленого)
  • 50 г закваски (необов’язково)
  • молоко для змащування
  • борошно

Спосіб приготування:

  1. Беремо миску, де буде зручно замішувати тісто, з’єднайте борошно, сіль, цукор і дріжджі. Додайте молоко, масло та закваску, якщо ви її використовуєте.
  2. Замісіть м’яке та еластичне тісто. Накрийте його рушником і залиште в теплі до збільшення в об’ємі вдвічі.
  3. Після цього обімніть тісто та розділіть його на 8-10 однакових частин. Сформуйте круглі булочки та викладіть їх на деко, застелене пергаментом.
  4. Сформовані булочки накрийте рушником та залиште на 30-40 хвилин. Змастіть молоком і посипте борошном. Випікайте 15-18 хвилин у духовці, заздалегідь розігрітій до 200°C.

Найсмачніше їсти ці булочки з маслом та джемом, або з солоною начинкою — як сендвіч. Також ми розповідали, як смачно приготувати деруни.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Булочки #Тісто