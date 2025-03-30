Ці булочки виходять ніжними, як хмаринка: так снідають шотландці (відео)

Як приготувати апетитні булочки

Ми розповідали, як приготувати апетитний картопляний пиріг. Тепер поділимось рецептом чудових шотландських булочок.

У кулінарному блозі sweetcraft.ua показали, як приготувати шотландські ранкові булочки (Baps). Вони виходять ніжними, як хмаринка.

Інгредієнти:

500 г пшеничного борошна

10 г солі

10 г цукру

7 г сухих дріжджів або 20 г свіжих

300 мл теплого молока

30 г вершкового масла (розтопленого)

50 г закваски (необов’язково)

молоко для змащування

борошно

Спосіб приготування:

Беремо миску, де буде зручно замішувати тісто, з’єднайте борошно, сіль, цукор і дріжджі. Додайте молоко, масло та закваску, якщо ви її використовуєте. Замісіть м’яке та еластичне тісто. Накрийте його рушником і залиште в теплі до збільшення в об’ємі вдвічі. Після цього обімніть тісто та розділіть його на 8-10 однакових частин. Сформуйте круглі булочки та викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Сформовані булочки накрийте рушником та залиште на 30-40 хвилин. Змастіть молоком і посипте борошном. Випікайте 15-18 хвилин у духовці, заздалегідь розігрітій до 200°C.

Найсмачніше їсти ці булочки з маслом та джемом, або з солоною начинкою — як сендвіч. Також ми розповідали, як смачно приготувати деруни.