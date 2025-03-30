Ці булочки виходять ніжними, як хмаринка: так снідають шотландці (відео)
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Як приготувати апетитні булочки
Ми розповідали, як приготувати апетитний картопляний пиріг. Тепер поділимось рецептом чудових шотландських булочок.
У кулінарному блозі sweetcraft.ua показали, як приготувати шотландські ранкові булочки (Baps). Вони виходять ніжними, як хмаринка.
Інгредієнти:
- 500 г пшеничного борошна
- 10 г солі
- 10 г цукру
- 7 г сухих дріжджів або 20 г свіжих
- 300 мл теплого молока
- 30 г вершкового масла (розтопленого)
- 50 г закваски (необов’язково)
- молоко для змащування
- борошно
Спосіб приготування:
- Беремо миску, де буде зручно замішувати тісто, з’єднайте борошно, сіль, цукор і дріжджі. Додайте молоко, масло та закваску, якщо ви її використовуєте.
- Замісіть м’яке та еластичне тісто. Накрийте його рушником і залиште в теплі до збільшення в об’ємі вдвічі.
- Після цього обімніть тісто та розділіть його на 8-10 однакових частин. Сформуйте круглі булочки та викладіть їх на деко, застелене пергаментом.
- Сформовані булочки накрийте рушником та залиште на 30-40 хвилин. Змастіть молоком і посипте борошном. Випікайте 15-18 хвилин у духовці, заздалегідь розігрітій до 200°C.
Найсмачніше їсти ці булочки з маслом та джемом, або з солоною начинкою — як сендвіч. Також ми розповідали, як смачно приготувати деруни.