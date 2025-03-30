Эти булочки получаются нежными, как облачко: так завтракают шотландцы (видео)
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Как приготовить аппетитные булочки
Мы рассказывали, как приготовить аппетитный картофельный пирог. Теперь поделимся рецептом отличных шотландских булочек.
В кулинарном блоге sweetcraft.ua показали, как приготовить шотландские утренние булочки (Baps). Они получаются нежными, как облако.
Ингредиенты:
- 500 г пшеничной муки
- 10 г соли
- 10 г сахара
- 7 г сухих дрожжей или 20 г свежих
- 300 мл теплого молока
- 30 г сливочного масла (растопленного)
- 50 г закваски (необязательно)
- молоко для смазки
- мука
Способ приготовления:
- Берем миску, где будет удобно замешивать тесто, соедините муку, соль, сахар и дрожжи. Добавьте молоко, масло и закваску, если вы его используете.
- Замесите мягкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в тепле до увеличения в объеме вдвое.
- Затем обомните тесто и разделите его на 8-10 одинаковых частей. Сформируйте круглые булочки и выложите их на противень, застеленный пергаментом.
- Сформированные булочки накройте полотенцем и оставьте на 30-40 минут. Смажьте молоком и посыпьте мукой. Выпекайте 15-18 минут в духовке, предварительно разогретой до 200°C.
Вкуснее всего есть эти булочки с маслом и джемом, или с соленой начинкой – как сэндвич. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить драники.