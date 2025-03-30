Эти булочки получаются нежными, как облачко: так завтракают шотландцы (видео)

Как приготовить аппетитные булочки

Мы рассказывали, как приготовить аппетитный картофельный пирог. Теперь поделимся рецептом отличных шотландских булочек.

В кулинарном блоге sweetcraft.ua показали, как приготовить шотландские утренние булочки (Baps). Они получаются нежными, как облако.

Ингредиенты:

500 г пшеничной муки

10 г соли

10 г сахара

7 г сухих дрожжей или 20 г свежих

300 мл теплого молока

30 г сливочного масла (растопленного)

50 г закваски (необязательно)

молоко для смазки

мука

Способ приготовления:

Берем миску, где будет удобно замешивать тесто, соедините муку, соль, сахар и дрожжи. Добавьте молоко, масло и закваску, если вы его используете. Замесите мягкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в тепле до увеличения в объеме вдвое. Затем обомните тесто и разделите его на 8-10 одинаковых частей. Сформируйте круглые булочки и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Сформированные булочки накройте полотенцем и оставьте на 30-40 минут. Смажьте молоком и посыпьте мукой. Выпекайте 15-18 минут в духовке, предварительно разогретой до 200°C.

Вкуснее всего есть эти булочки с маслом и джемом, или с соленой начинкой – как сэндвич. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить драники.