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Эти булочки получаются нежными, как облачко: так завтракают шотландцы (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт к вашему завтраку
Прекрасный рецепт к вашему завтраку. Фото Freepik

Как приготовить аппетитные булочки

Мы рассказывали, как приготовить аппетитный картофельный пирог. Теперь поделимся рецептом отличных шотландских булочек.

В кулинарном блоге sweetcraft.ua показали, как приготовить шотландские утренние булочки (Baps). Они получаются нежными, как облако.

Ингредиенты:

  • 500 г пшеничной муки
  • 10 г соли
  • 10 г сахара
  • 7 г сухих дрожжей или 20 г свежих
  • 300 мл теплого молока
  • 30 г сливочного масла (растопленного)
  • 50 г закваски (необязательно)
  • молоко для смазки
  • мука

Способ приготовления:

  1. Берем миску, где будет удобно замешивать тесто, соедините муку, соль, сахар и дрожжи. Добавьте молоко, масло и закваску, если вы его используете.
  2. Замесите мягкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в тепле до увеличения в объеме вдвое.
  3. Затем обомните тесто и разделите его на 8-10 одинаковых частей. Сформируйте круглые булочки и выложите их на противень, застеленный пергаментом.
  4. Сформированные булочки накройте полотенцем и оставьте на 30-40 минут. Смажьте молоком и посыпьте мукой. Выпекайте 15-18 минут в духовке, предварительно разогретой до 200°C.

Вкуснее всего есть эти булочки с маслом и джемом, или с соленой начинкой – как сэндвич. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить драники.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Булочки #Тесто