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Брокколи будут есть даже капризные дети: блогер поделилась рецептом роскошного соуса (видео)

Автор
Мария Дума
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Эти овощи становятся фантастически вкусными с соусом
Эти овощи становятся фантастически вкусными с соусом. Фото Freepik

Прекрасный рецепт на каждый день

Овощи могут быть не только яркими, но и вкусными. Мы рассказывали, как приготовить зеленый салат. Теперь поделимся рецептом вкуснейшей брокколи.

Эта капуста вкусна, если уметь ее готовить, но очень часто дети не хотят ее есть. Однако по рецепту, опубликованному в кулинарном блоге thefoodhub.by_ilona, ее будут есть даже капризные дети. Все благодаря ароматному соусу.

Ингредиенты:

  • 1 небольшая брокколи
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 3-4 ст. л. кунжутного или оливкового масла
  • сок половинки апельсина
  • зубчик чеснока
  • 1 ст. л. кунжута

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, тщательно вымойте капусту. Разделите ее на соцветие.
  2. Брокколи залейте крутым кипятком и оставьте на 5-7 минут. С этим способом приготовления капуста останется хрустящей. Если хотите, чтобы она была мягкой, ее следует отварить.
  3. Чеснок пропускаем через пресс или измельчаем каким-либо другим удобным образом. Переводим в мисочку.
  4. Добавляем соевый соус, растительное масло и апельсиновый сок. Кунжут можно прогреть несколько минут на сухой сковороде – так он станет более ароматным. Добавляем и его тоже.
  5. Перемешиваем соус. С капусты сливаем воду и просушиваем ее на полотенце.
  6. Переводим соцветия в удобный контейнер, заливаем соусом. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут – чтобы брокколи пропиталась соусом.

Вкус становится очень сбалансированным, а еще брокколи имеет приятный аромат. Прекрасный перекус или гарнир. Также мы рассказывали, как приготовить полтавские клецки.

Теги:
#Рецепт #Соус #Маринад #Броколі