Брокколи будут есть даже капризные дети: блогер поделилась рецептом роскошного соуса (видео)
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Прекрасный рецепт на каждый день
Овощи могут быть не только яркими, но и вкусными. Мы рассказывали, как приготовить зеленый салат. Теперь поделимся рецептом вкуснейшей брокколи.
Эта капуста вкусна, если уметь ее готовить, но очень часто дети не хотят ее есть. Однако по рецепту, опубликованному в кулинарном блоге thefoodhub.by_ilona, ее будут есть даже капризные дети. Все благодаря ароматному соусу.
Ингредиенты:
- 1 небольшая брокколи
- 2 ст. л. соевого соуса
- 3-4 ст. л. кунжутного или оливкового масла
- сок половинки апельсина
- зубчик чеснока
- 1 ст. л. кунжута
Способ приготовления:
- Прежде всего, тщательно вымойте капусту. Разделите ее на соцветие.
- Брокколи залейте крутым кипятком и оставьте на 5-7 минут. С этим способом приготовления капуста останется хрустящей. Если хотите, чтобы она была мягкой, ее следует отварить.
- Чеснок пропускаем через пресс или измельчаем каким-либо другим удобным образом. Переводим в мисочку.
- Добавляем соевый соус, растительное масло и апельсиновый сок. Кунжут можно прогреть несколько минут на сухой сковороде – так он станет более ароматным. Добавляем и его тоже.
- Перемешиваем соус. С капусты сливаем воду и просушиваем ее на полотенце.
- Переводим соцветия в удобный контейнер, заливаем соусом. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут – чтобы брокколи пропиталась соусом.
Вкус становится очень сбалансированным, а еще брокколи имеет приятный аромат. Прекрасный перекус или гарнир. Также мы рассказывали, как приготовить полтавские клецки.