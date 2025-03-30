Брокколи будут есть даже капризные дети: блогер поделилась рецептом роскошного соуса (видео)

Прекрасный рецепт на каждый день

Овощи могут быть не только яркими, но и вкусными. Мы рассказывали, как приготовить зеленый салат. Теперь поделимся рецептом вкуснейшей брокколи.

Эта капуста вкусна, если уметь ее готовить, но очень часто дети не хотят ее есть. Однако по рецепту, опубликованному в кулинарном блоге thefoodhub.by_ilona, ее будут есть даже капризные дети. Все благодаря ароматному соусу.

Ингредиенты:

1 небольшая брокколи

2 ст. л. соевого соуса

3-4 ст. л. кунжутного или оливкового масла

сок половинки апельсина

зубчик чеснока

1 ст. л. кунжута

Способ приготовления:

Прежде всего, тщательно вымойте капусту. Разделите ее на соцветие. Брокколи залейте крутым кипятком и оставьте на 5-7 минут. С этим способом приготовления капуста останется хрустящей. Если хотите, чтобы она была мягкой, ее следует отварить. Чеснок пропускаем через пресс или измельчаем каким-либо другим удобным образом. Переводим в мисочку. Добавляем соевый соус, растительное масло и апельсиновый сок. Кунжут можно прогреть несколько минут на сухой сковороде – так он станет более ароматным. Добавляем и его тоже. Перемешиваем соус. С капусты сливаем воду и просушиваем ее на полотенце. Переводим соцветия в удобный контейнер, заливаем соусом. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут – чтобы брокколи пропиталась соусом.

Вкус становится очень сбалансированным, а еще брокколи имеет приятный аромат. Прекрасный перекус или гарнир. Также мы рассказывали, как приготовить полтавские клецки.