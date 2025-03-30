Беремо крабові палички і готуємо розкішну закуску: гості точно спитають рецепт (відео)

Смачна страва з крабовими паличками

Ми ділились рецептом апетитного салату з зеленою заправкою. Тепер розповімо, як приготувати цікаву версію французького пирога кіш Лорен.

Зазвичай ця класична страва готується без крабових палочок, однак і така версія має право на існування. Тим паче, що виходить надзвичайно смачно. Рецептом у своєму кулінарному блозі поділилась шеф-кухарка Валентина Кущ.

Інгредієнти:

Борошно — 250 г;

Масло вершкове холодне — 125 г;

Яйце — 1 шт;

Вода крижана — 1 ст. л.;

Для начинки:

Крабові палички — 250 г;

Шпинат — 100 г;

Цибуля — 1 шт;

Сир твердий — 150 г;

Вершки жирні від 20% — 300 г;

Яйця — 3 шт

Сіль, перець, сухий часник

Зелена цибуля для подачі

Спосіб приготування:

Для тіста змішаємо борошно, яйце, крижану воду та масло, нарізане шматочками. Перетираємо швидко руками і збираємо його в кулю. Загортаємо у плівку та ховаємо в холод на 30 хвилин. Тим часом для начинки смажимо цибулю, нарізану кубиком та шпинат. Крабові палички розбираємо на волокна. З тіста у формі для запікання формуємо дно та бортики пирога. Викладаємо на тісто натертий сир, шпинат з цибулею, крабові палички. Для заливки змішуємо вершки з яйцями та спеціями. Заливаємо пиріг. Запікаємо у заздалегідь розігрітій до 180 духовці приблизно 30 хвилин.

Коли пиріг вистигне, його можна буде красиво нарізати. Якщо поставите такий пиріг на святковий стіл, гості точно спитають рецепт. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачні деруни.