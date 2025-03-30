Берем крабовые палочки и готовим роскошную закуску: гости точно спросят рецепт (видео)

Вкусное блюдо с крабовыми палочками

Мы делились рецептом аппетитного салата с зеленой заправкой. Теперь расскажем, как приготовить интересную версию французского пирога кош Лорен.

Обычно это классическое блюдо готовится без крабовых палочек, однако такая версия имеет право на существование. Тем более, что получается очень вкусно. Рецептом в своем кулинарном блоге поделилась шеф-повар Валентина Кущ.

Ингредиенты:

Мука – 250 г;

Масло сливочное холодное – 125 г;

Яйцо — 1 шт;

Вода ледяная – 1 ст. л.;

Для начинки:

Крабовые палочки – 250 г;

Шпинат — 100 г;

Лук – 1 шт;

Сыр твердый – 150 г;

Сливки жирные от 20% — 300 г;

Яйца — 3 шт;

Соль, перец, сухой чеснок;

Зеленый лук для подачи.

Способ приготовления:

Для теста смешаем муку, яйцо, ледяную воду и масло, нарезанное кусочками. Перетираем быстро руками и собираем его в шар. Заворачиваем в пленку и прячем в холод на 30 минут. Тем временем для начинки жарим лук, нарезанный кубиком и шпинат. Крабовые палочки разбираем на волокна. Из теста в форме запекания формируем дно и бортики пирога. Выкладываем на тесто натертый сыр, шпинат с луком, крабовые палочки. Для заливки смешиваем сливки с яйцами и специями. Заливаем пирог. Запекаем в предварительно разогретой до 180 духовке примерно 30 минут.

Когда пирог охладится, его можно будет красиво нарезать. Если вы поставите такой пирог на праздничный стол, гости точно спросят рецепт. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие драники.