Вкусная мясная закуска, которая должна стоять на пасхальном столе: как приготовить сальтисон (видео)

Прекрасный рецепт к праздничной нарезке

На праздничный стол хочется ставить что-нибудь вкусное и красивое. Особенно когда речь идет о таких больших праздниках, как Пасха. Мы рассказывали, как приготовить вкусный рулет из печени. Теперь поделимся рецептом, который точно дополнит вашу нарезку.

Приготовление сальтисона может показаться сложным, однако на самом деле это очень просто. Особенно, если у вас есть проверенный рецепт. Именно таким рецептом поделились в кулинарном блоге valway_ka_.

Ингредиенты:

Рулька – 1 шт

Филе куриное — 1 шт.

Бедро куриное — 1 шт.

Шея и крыло индюка — по 1 шт

Морковь — 1 шт

Лук — 1 шт

Лавровый лист — по вкусу

Перец горошком — по вкусу

Соль – 1 ст. л.

Чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

Все мясные компоненты следует залить холодной водой и вымочить 3-4 часа. После этого слить воду и налить свежую, чтобы она покрыла продукты. Отправляем на огонь. Когда закипит, снимаем шум и добавляем нарезанную морковь, целую луковицу, солим. Также добавляем лавровый лист и перец. Варим на небольшом огне 3-3,5 часа. После этого выключаем огонь и вынимаем мясо. Отделяем его от костей. Добавляем в мясо измельченный чеснок, солим и перчим. Выкладываем мясо в форму, застеленную пленкой. Подойдет даже пластиковая бутылка, с которой срезали верх. Заливаем бульоном, чтобы он едва покрыл мясо, можно слегка придавить сверху. Ставим в холод на ночь.

Когда закуска стабилизируется, ее можно легко нарезать. Также мы рассказывали, как приготовить особенно вкусные драники.