Лучший весенний салат: обязательно приготовьте, пока редис самый вкусный (видео)
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Как приготовить свежий салат из весенних овощей
Вкусные салаты могут быть не только дополнением к основному блюду, но и самостоятельным перекусом. Мы делились рецептом аппетитной закуски со вкусом шашлыка. Теперь расскажем, как приготовить самый лучший весенний салат с редиской.
Он простой, сытный и очень аппетитный. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Галина Цах.
Ингредиенты:
- пучок редиса
- 5 огурцов
- 200 г творога
- 2 столовые ложки сметаны
- 2 яйца
- укроп
- соль, перец
Способ приготовления:
- Редис моем и просушиваем. Отрезаем корешки, нарезаем пополам, а затем каждую половинку нарезаем на слайсы.
- Огурцы тоже промываем, нарезаем кружочками или полукружочками. Предварительно отваренные яйца чистим от скорлупы. Нарезаем их маленькими кубиками.
- Укроп моем и просушиваем на салфетках. Когда зелень высохнет, мелко ее сечем.
- Добавляем в салат творог и сметану. Солим, перчим и перемешиваем.
Салат вкусный и очень свежий. Его точно стоит приготовить именно сейчас – когда редис самый вкусный. Это может быть самостоятельный перекус или весенний гарнир, например, к куриным отбивным.