Лучший весенний салат: обязательно приготовьте, пока редис самый вкусный (видео)

Как приготовить свежий салат из весенних овощей

Вкусные салаты могут быть не только дополнением к основному блюду, но и самостоятельным перекусом. Мы делились рецептом аппетитной закуски со вкусом шашлыка. Теперь расскажем, как приготовить самый лучший весенний салат с редиской.

Он простой, сытный и очень аппетитный. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Галина Цах.

Ингредиенты:

пучок редиса

5 огурцов

200 г творога

2 столовые ложки сметаны

2 яйца

укроп

соль, перец

Способ приготовления:

Редис моем и просушиваем. Отрезаем корешки, нарезаем пополам, а затем каждую половинку нарезаем на слайсы. Огурцы тоже промываем, нарезаем кружочками или полукружочками. Предварительно отваренные яйца чистим от скорлупы. Нарезаем их маленькими кубиками. Укроп моем и просушиваем на салфетках. Когда зелень высохнет, мелко ее сечем. Добавляем в салат творог и сметану. Солим, перчим и перемешиваем.

Салат вкусный и очень свежий. Его точно стоит приготовить именно сейчас – когда редис самый вкусный. Это может быть самостоятельный перекус или весенний гарнир, например, к куриным отбивным.