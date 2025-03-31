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Лучший весенний салат: обязательно приготовьте, пока редис самый вкусный (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Рецепт вкусного и яркого салата Новость обновлена 31 марта 2025, 18:59
Рецепт вкусного и яркого салата. Фото shuba.life

Как приготовить свежий салат из весенних овощей

Вкусные салаты могут быть не только дополнением к основному блюду, но и самостоятельным перекусом. Мы делились рецептом аппетитной закуски со вкусом шашлыка. Теперь расскажем, как приготовить самый лучший весенний салат с редиской.

Он простой, сытный и очень аппетитный. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Галина Цах.

Ингредиенты:

  • пучок редиса
  • 5 огурцов
  • 200 г творога
  • 2 столовые ложки сметаны
  • 2 яйца
  • укроп
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Редис моем и просушиваем. Отрезаем корешки, нарезаем пополам, а затем каждую половинку нарезаем на слайсы.
  2. Огурцы тоже промываем, нарезаем кружочками или полукружочками. Предварительно отваренные яйца чистим от скорлупы. Нарезаем их маленькими кубиками.
  3. Укроп моем и просушиваем на салфетках. Когда зелень высохнет, мелко ее сечем.
  4. Добавляем в салат творог и сметану. Солим, перчим и перемешиваем.

Салат вкусный и очень свежий. Его точно стоит приготовить именно сейчас – когда редис самый вкусный. Это может быть самостоятельный перекус или весенний гарнир, например, к куриным отбивным.

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#Рецепт #Салат #Редиска