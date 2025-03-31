Особливо апетитна намазка на бутерброди: беремо сир і жменьку оливок (відео)

Рецепт смачної закуски до святкового столу

На святковий стіл хочеться ставити оригінальні закуски. Ми розповідали, як приготувати смачний салат зі смаком шашлику. Тепер поділимось рецептом апетитної намазки на бутерброди.

Рецептом смачних бутербродів поділилась кулінарна блогерка Альона Карпюк. Це смачнюща закуска з сиру, тунця та жменьки оливок. Такі бутерброди стануть прикрасою будь-якого столу.

Інгредієнти:

оливки

крем сир

тунець

кріп

багет

оливкова олія

Спосіб приготування:

Беремо всі інгредієнти у пропорції, яка вам подобається. Кріп миємо, просушуємо та дрібно кришимо. Перекладаємо його в мисочку, в якій буде зручно змішувати намазку. Оливки просушуємо від розсолу та дрібно кришимо. Ще кілька оливок нарізаємо кружальцями — ними можна буде прикрасити готові бутерброди. З тунця зливаємо рідину та розминаємо рибу виделкою. Додаємо до оливок та кропу. Заправляємо намазку крем-сиром. Перемішуємо, куштуємо — можливо, вам захочеться посолити чи поперчити закуску. Багет нарізаємо шматочками. Обсмажуємо його на оливковій олії. Грінки намащуємо сирною сумішшю, прикрашаємо шматочками оливок.

Ця закуска першою зникне з будь-якого застілля. Також ми розповідали, як приготувати апетитний пісний салат.