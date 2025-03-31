Особенно аппетитная намазка на бутерброды: берем сыр и горстку оливок (видео)

Рецепт вкусной закуски к праздничному столу

На праздничный стол хочется ставить оригинальные закуски. Мы рассказывали, как приготовить вкусный салат со вкусом шашлыка. Теперь поделимся рецептом аппетитной намазки на бутерброды.

Рецептом вкусных бутербродов поделилась кулинарная блогер Алена Карпюк. Это вкусная закуска из сыра, тунца и горстки оливок. Такие бутерброды станут украшением любого стола.

Ингредиенты:

оливки

крем сыр

тунец

укроп

багет

оливковое масло

Способ приготовления:

Берем все ингредиенты в пропорции, которая вам нравится. Укроп моем, просушиваем и мелко крошим. Переводим его в мисочку, в которой будет удобно смешивать намазку. Оливки просушиваем от рассола и мелко крошим. Еще несколько оливок нарезаем кружочками – ими можно будет украсить готовые бутерброды. С тунца сливаем жидкость и разминаем рыбу вилкой. Добавляем к оливам и укропу. Заправляем намазку крем-сыром. Перемешиваем, пробуем – возможно, вам захочется посолить или поперчить закуску. Багет нарезаем кусочками. Обжариваем его на оливковом масле. Гренки смазываем творожной смесью, украшаем кусочками оливок.

Эта закуска первой исчезнет из любого застолья. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный постный салат.