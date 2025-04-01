Класична шведська страва на кожен день: ці соковиті кульки замінять вам всі відбивні та котлети (відео)
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Чудові фрикадельки в смачному соусі
Щоденне приготування сніданку, обіду та вечері може втомлювати навіть на етапі, коли треба вигадати, що приготувати. Якщо це про вас і звичайні відбивні вам уже набридли, зверніть увагу на наступний рецепт.
Кулінарна блогерка під ніком lanas_diet розповіла у своєму відео, як приготувати класичні шведські мітболи. Ці соковиті кульки у смачному соусі замінять вам всі відбивні та котлети.
Інгредієнти:
- Фарш – 500 г
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 1 зубчик
- Панірувальні сухарі – 50 г
- Молоко – 100 мл
- Яйце – 1 шт.
- Мускатний горіх – ¼ ч. л.
- Сіль, перець – до смаку
- Вершкове масло + олія – для смаження
Соус:
- Вершкове масло – 30 г
- Борошно – 1 ст. л.
- Бульйон – 300 мл
- Вершки 20% – 100 мл
- Діжонська гірчиця – 1 ч. л.
- Соєвий соус – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Сухарі заливаємо теплим молоком та залишаємо на 5 хвилин. Тим часом цибулю дрібно ріжемо та обсмажуємо до м’якості. Даємо їй охолонути.
- Змішуємо фарш, сухарі, яйце, цибулю, часник, спеції. Формуємо вологими руками мітболи.
- Обсмажуємо їх на олії до рум’яної скоринки, а тоді — перекладаємо на деко. Ще 10 хвилин запікаємо при 180°C.
- Тим часом готуємо соус — на сковороді топимо масло та додаємо борошно. Смажимо, помішуючи, 1 хвилину. Тоді вливаємо бульйон, вершки, додаємо гірчицю та соєвий соус.
- Варимо бульйон до загусання. Тоді повертаємо мітболи в соус, тушкуємо 5 хвилин.
Подавати цю страву найсмачніше з картопляним пюре, хоча їй пасує будь-який гарнір. Також ми ділились рецептом смачного та ситного українського супу — затірки.