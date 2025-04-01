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Класична шведська страва на кожен день: ці соковиті кульки замінять вам всі відбивні та котлети (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Ця страва пасує до будь-якого гарніру
Ця страва пасує до будь-якого гарніру. Фото shuba.life

Чудові фрикадельки в смачному соусі

Щоденне приготування сніданку, обіду та вечері може втомлювати навіть на етапі, коли треба вигадати, що приготувати. Якщо це про вас і звичайні відбивні вам уже набридли, зверніть увагу на наступний рецепт.

Кулінарна блогерка під ніком lanas_diet розповіла у своєму відео, як приготувати класичні шведські мітболи. Ці соковиті кульки у смачному соусі замінять вам всі відбивні та котлети.

Інгредієнти:

  • Фарш – 500 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 1 зубчик
  • Панірувальні сухарі – 50 г
  • Молоко – 100 мл
  • Яйце – 1 шт.
  • Мускатний горіх – ¼ ч. л.
  • Сіль, перець – до смаку
  • Вершкове масло + олія – для смаження

Соус:

  • Вершкове масло – 30 г
  • Борошно – 1 ст. л.
  • Бульйон – 300 мл
  • Вершки 20% – 100 мл
  • Діжонська гірчиця – 1 ч. л.
  • Соєвий соус – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Сухарі заливаємо теплим молоком та залишаємо на 5 хвилин. Тим часом цибулю дрібно ріжемо та обсмажуємо до м’якості. Даємо їй охолонути.
  2. Змішуємо фарш, сухарі, яйце, цибулю, часник, спеції. Формуємо вологими руками мітболи.
  3. Обсмажуємо їх на олії до рум’яної скоринки, а тоді — перекладаємо на деко. Ще 10 хвилин запікаємо при 180°C.
  4. Тим часом готуємо соус — на сковороді топимо масло та додаємо борошно. Смажимо, помішуючи, 1 хвилину. Тоді вливаємо бульйон, вершки, додаємо гірчицю та соєвий соус.
  5. Варимо бульйон до загусання. Тоді повертаємо мітболи в соус, тушкуємо 5 хвилин.

Подавати цю страву найсмачніше з картопляним пюре, хоча їй пасує будь-який гарнір. Також ми ділились рецептом смачного та ситного українського супу — затірки.

Теги:
#Рецепт #Соус #Фарш #Фрикадельки