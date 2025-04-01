Класична шведська страва на кожен день: ці соковиті кульки замінять вам всі відбивні та котлети (відео)

Чудові фрикадельки в смачному соусі

Щоденне приготування сніданку, обіду та вечері може втомлювати навіть на етапі, коли треба вигадати, що приготувати. Якщо це про вас і звичайні відбивні вам уже набридли, зверніть увагу на наступний рецепт.

Кулінарна блогерка під ніком lanas_diet розповіла у своєму відео, як приготувати класичні шведські мітболи. Ці соковиті кульки у смачному соусі замінять вам всі відбивні та котлети.

Інгредієнти:

Фарш – 500 г

Цибуля – 1 шт.

Часник – 1 зубчик

Панірувальні сухарі – 50 г

Молоко – 100 мл

Яйце – 1 шт.

Мускатний горіх – ¼ ч. л.

Сіль, перець – до смаку

Вершкове масло + олія – для смаження

Соус:

Вершкове масло – 30 г

Борошно – 1 ст. л.

Бульйон – 300 мл

Вершки 20% – 100 мл

Діжонська гірчиця – 1 ч. л.

Соєвий соус – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Сухарі заливаємо теплим молоком та залишаємо на 5 хвилин. Тим часом цибулю дрібно ріжемо та обсмажуємо до м’якості. Даємо їй охолонути. Змішуємо фарш, сухарі, яйце, цибулю, часник, спеції. Формуємо вологими руками мітболи. Обсмажуємо їх на олії до рум’яної скоринки, а тоді — перекладаємо на деко. Ще 10 хвилин запікаємо при 180°C. Тим часом готуємо соус — на сковороді топимо масло та додаємо борошно. Смажимо, помішуючи, 1 хвилину. Тоді вливаємо бульйон, вершки, додаємо гірчицю та соєвий соус. Варимо бульйон до загусання. Тоді повертаємо мітболи в соус, тушкуємо 5 хвилин.

Подавати цю страву найсмачніше з картопляним пюре, хоча їй пасує будь-який гарнір. Також ми ділились рецептом смачного та ситного українського супу — затірки.