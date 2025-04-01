Классическое шведское блюдо на каждый день: эти сочные шарики заменят вам все отбивные и котлеты (видео)
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Замечательные фрикадельки во вкусном соусе
Ежедневное приготовление завтрака, обед и ужин может утомлять даже на этапе, когда нужно придумать, что приготовить. Если это о вас и обычные отбивные вам уже надоели, обратите внимание на следующий рецепт.
Кулинарная блоггерша под ником lanas_diet рассказала в своем видео, как приготовить классические шведские митболы. Эти сочные шарики во вкусном соусе заменят вам все отбивные и котлеты.
Ингредиенты:
- Фарш – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Панировочные сухари – 50 г
- Молоко – 100 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Мускатный орех – ¼ ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Сливочное масло + масло – для жарки
Соус:
- Сливочное масло – 30 г
- Мука – 1 ст. л.
- Бульон – 300 мл
- Сливки 20% – 100 мл
- Дижонская горчица – 1 ч. л.
- Соевый соус – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Сухари заливаем теплым молоком и оставляем на 5 минут. Тем временем лук мелко режем и обжариваем до мягкости. Даем ей остыть.
- Смешиваем фарш, сухари, яйцо, лук, чеснок, специи. Формируем влажными руками митболы.
- Обжариваем их на растительном масле до румяной корочки, а потом — перекладываем на противень. Еще 10 минут запекаем при 180°C.
- Тем временем готовим соус – на сковороде топим масло и добавляем муку. Жарим, помешивая, 1 минуту. Тогда вливаем бульон, сливки, добавляем горчицу и соевый соус.
- Варим бульон до загустения. Тогда возвращаем митболы в соус, тушим 5 минут.
Подавать это блюдо вкуснее всего с картофельным пюре, хотя ему подходит любой гарнир. Также мы делились рецептом вкусного и сытного украинского супа – затирки.