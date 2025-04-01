Укр

Классическое шведское блюдо на каждый день: эти сочные шарики заменят вам все отбивные и котлеты (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Это блюдо подходит к любому гарниру
Это блюдо подходит к любому гарниру. Фото shuba.life

Замечательные фрикадельки во вкусном соусе

Ежедневное приготовление завтрака, обед и ужин может утомлять даже на этапе, когда нужно придумать, что приготовить. Если это о вас и обычные отбивные вам уже надоели, обратите внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блоггерша под ником lanas_diet рассказала в своем видео, как приготовить классические шведские митболы. Эти сочные шарики во вкусном соусе заменят вам все отбивные и котлеты.

Ингредиенты:

  • Фарш – 500 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Панировочные сухари – 50 г
  • Молоко – 100 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мускатный орех – ¼ ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сливочное масло + масло – для жарки

Соус:

  • Сливочное масло – 30 г
  • Мука – 1 ст. л.
  • Бульон – 300 мл
  • Сливки 20% – 100 мл
  • Дижонская горчица – 1 ч. л.
  • Соевый соус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Сухари заливаем теплым молоком и оставляем на 5 минут. Тем временем лук мелко режем и обжариваем до мягкости. Даем ей остыть.
  2. Смешиваем фарш, сухари, яйцо, лук, чеснок, специи. Формируем влажными руками митболы.
  3. Обжариваем их на растительном масле до румяной корочки, а потом — перекладываем на противень. Еще 10 минут запекаем при 180°C.
  4. Тем временем готовим соус – на сковороде топим масло и добавляем муку. Жарим, помешивая, 1 минуту. Тогда вливаем бульон, сливки, добавляем горчицу и соевый соус.
  5. Варим бульон до загустения. Тогда возвращаем митболы в соус, тушим 5 минут.

Подавать это блюдо вкуснее всего с картофельным пюре, хотя ему подходит любой гарнир. Также мы делились рецептом вкусного и сытного украинского супа – затирки.

Теги:
#Рецепт #Соус #Фарш #Фрикадельки