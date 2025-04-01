Классическое шведское блюдо на каждый день: эти сочные шарики заменят вам все отбивные и котлеты (видео)

Замечательные фрикадельки во вкусном соусе

Ежедневное приготовление завтрака, обед и ужин может утомлять даже на этапе, когда нужно придумать, что приготовить. Если это о вас и обычные отбивные вам уже надоели, обратите внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блоггерша под ником lanas_diet рассказала в своем видео, как приготовить классические шведские митболы. Эти сочные шарики во вкусном соусе заменят вам все отбивные и котлеты.

Ингредиенты:

Фарш – 500 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Панировочные сухари – 50 г

Молоко – 100 мл

Яйцо – 1 шт.

Мускатный орех – ¼ ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Сливочное масло + масло – для жарки

Соус:

Сливочное масло – 30 г

Мука – 1 ст. л.

Бульон – 300 мл

Сливки 20% – 100 мл

Дижонская горчица – 1 ч. л.

Соевый соус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сухари заливаем теплым молоком и оставляем на 5 минут. Тем временем лук мелко режем и обжариваем до мягкости. Даем ей остыть. Смешиваем фарш, сухари, яйцо, лук, чеснок, специи. Формируем влажными руками митболы. Обжариваем их на растительном масле до румяной корочки, а потом — перекладываем на противень. Еще 10 минут запекаем при 180°C. Тем временем готовим соус – на сковороде топим масло и добавляем муку. Жарим, помешивая, 1 минуту. Тогда вливаем бульон, сливки, добавляем горчицу и соевый соус. Варим бульон до загустения. Тогда возвращаем митболы в соус, тушим 5 минут.

Подавать это блюдо вкуснее всего с картофельным пюре, хотя ему подходит любой гарнир. Также мы делились рецептом вкусного и сытного украинского супа – затирки.