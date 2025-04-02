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Беремо банку тушонки і готуємо смачну вечерю на велику сім’ю: простий рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Проста та ситна запіканка
Проста та ситна запіканка. Фото shuba.life

Чудовий рецепт, на який ви не витратите багато часу

Смачні страви можуть бути дуже простими у приготуванні. Ми розповідали, як зробити курячі відбивні. Тепер поділимось рецептом смачної запіканки з картоплі.

Всі інші інгредієнти можна заміняти по вашому смаку. Головне — використовувати картоплю та банку тушонки. Саме це створює поєднання смаку, ситності та простоти. Рецептом поділились у кулінарному блозі cook_julija_simonchuk.

Інгредієнти:

  • картопля — 1,5 кг;
  • масло — 30 г;
  • молоко — 100 мл;
  • мʼясо тушковане — 500 г;
  • сир моцарелла/сулугуні — 180 г;
  • цибуля — 1 шт;
  • морква — 1 шт;
  • олія для смаження;
  • сіль — до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо картоплю до готовності та товчемо її з маслом і молоком. Можна також використати вчорашнє пюре.
  2. Чистимо та нарізаємо моркву та цибулю. Обсмажуємо на олії до м’якості.
  3. Дві третини картоплі викладаємо в форму для випікання. Розрівнюємо, і викладаємо цибулю з морквою.
  4. Наступним шаром викладаємо тушковане м’ясо. Додаємо ще трішки картоплі і все закриваємо потертим сиром.
  5. Ставимо в розігріту духовку. Випікаємо при 180 градусах на 20-30 хвилин, до розплавлення сиру.

Приготування просте, а страва виходить смачна і ситна. Також ми розповідали, як приготувати особливо апетитні деруни.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Запіканка