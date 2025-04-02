Беремо банку тушонки і готуємо смачну вечерю на велику сім’ю: простий рецепт (відео)

Чудовий рецепт, на який ви не витратите багато часу

Смачні страви можуть бути дуже простими у приготуванні. Ми розповідали, як зробити курячі відбивні. Тепер поділимось рецептом смачної запіканки з картоплі.

Всі інші інгредієнти можна заміняти по вашому смаку. Головне — використовувати картоплю та банку тушонки. Саме це створює поєднання смаку, ситності та простоти. Рецептом поділились у кулінарному блозі cook_julija_simonchuk.

Інгредієнти:

картопля — 1,5 кг;

масло — 30 г;

молоко — 100 мл;

мʼясо тушковане — 500 г;

сир моцарелла/сулугуні — 180 г;

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт;

олія для смаження;

сіль — до смаку.

Спосіб приготування:

Відварюємо картоплю до готовності та товчемо її з маслом і молоком. Можна також використати вчорашнє пюре. Чистимо та нарізаємо моркву та цибулю. Обсмажуємо на олії до м’якості. Дві третини картоплі викладаємо в форму для випікання. Розрівнюємо, і викладаємо цибулю з морквою. Наступним шаром викладаємо тушковане м’ясо. Додаємо ще трішки картоплі і все закриваємо потертим сиром. Ставимо в розігріту духовку. Випікаємо при 180 градусах на 20-30 хвилин, до розплавлення сиру.

Приготування просте, а страва виходить смачна і ситна. Також ми розповідали, як приготувати особливо апетитні деруни.