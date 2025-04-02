Берем банку тушенки и готовим вкусный ужин на большую семью: простой рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный рецепт, на который вы не потратите много времени
Вкусные блюда могут быть очень просты в приготовлении. Мы рассказывали, как сделать куриные отбивные. Теперь поделимся рецептом вкусной запеканки из картофеля.
Все остальные ингредиенты можно заменять по вашему вкусу. Главное – использовать картофель и банку тушенки. Именно это создает сочетание вкуса, сытности и простоты. Рецептом поделились в кулинарном блоге cook_julija_simonchuk.
Ингредиенты:
- картофель – 1,5 кг;
- масло – 30 г;
- молоко – 100 мл;
- мясо тушеное — 500 г;
- сыр моцарелла/сулугуни — 180 г;
- лук – 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- масло для жарки;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Отвариваем картофель до готовности и толчем его с маслом и молоком. Можно использовать вчерашнее пюре.
- Чистим и нарезаем морковь и лук. Обжариваем на растительном масле до мягкости.
- Две трети картофеля выкладываем в форму для выпечки. Разравниваем, и выкладываем лук с морковью.
- Следующим слоем выкладываем тушеное мясо. Добавляем еще немного картофеля и все закрываем потертым сыром.
- Ставим в разогретую духовку. Выпекаем при 180 градусах на 20-30 минут, до расплавления творога.
Приготовление простое, а блюдо получается вкусное и сытное. Также мы рассказывали, как приготовить особенно аппетитные драники.