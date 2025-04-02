Берем банку тушенки и готовим вкусный ужин на большую семью: простой рецепт (видео)

Прекрасный рецепт, на который вы не потратите много времени

Вкусные блюда могут быть очень просты в приготовлении. Мы рассказывали, как сделать куриные отбивные. Теперь поделимся рецептом вкусной запеканки из картофеля.

Все остальные ингредиенты можно заменять по вашему вкусу. Главное – использовать картофель и банку тушенки. Именно это создает сочетание вкуса, сытности и простоты. Рецептом поделились в кулинарном блоге cook_julija_simonchuk.

Ингредиенты:

картофель – 1,5 кг;

масло – 30 г;

молоко – 100 мл;

мясо тушеное — 500 г;

сыр моцарелла/сулугуни — 180 г;

лук – 1 шт;

морковь — 1 шт;

масло для жарки;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Отвариваем картофель до готовности и толчем его с маслом и молоком. Можно использовать вчерашнее пюре. Чистим и нарезаем морковь и лук. Обжариваем на растительном масле до мягкости. Две трети картофеля выкладываем в форму для выпечки. Разравниваем, и выкладываем лук с морковью. Следующим слоем выкладываем тушеное мясо. Добавляем еще немного картофеля и все закрываем потертым сыром. Ставим в разогретую духовку. Выпекаем при 180 градусах на 20-30 минут, до расплавления творога.

Приготовление простое, а блюдо получается вкусное и сытное. Также мы рассказывали, как приготовить особенно аппетитные драники.