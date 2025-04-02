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Берем банку тушенки и готовим вкусный ужин на большую семью: простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Простая и сытная запеканка
Простая и сытная запеканка. Фото shuba.life

Прекрасный рецепт, на который вы не потратите много времени

Вкусные блюда могут быть очень просты в приготовлении. Мы рассказывали, как сделать куриные отбивные. Теперь поделимся рецептом вкусной запеканки из картофеля.

Все остальные ингредиенты можно заменять по вашему вкусу. Главное – использовать картофель и банку тушенки. Именно это создает сочетание вкуса, сытности и простоты. Рецептом поделились в кулинарном блоге cook_julija_simonchuk.

Ингредиенты:

  • картофель – 1,5 кг;
  • масло – 30 г;
  • молоко – 100 мл;
  • мясо тушеное — 500 г;
  • сыр моцарелла/сулугуни — 180 г;
  • лук – 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • масло для жарки;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отвариваем картофель до готовности и толчем его с маслом и молоком. Можно использовать вчерашнее пюре.
  2. Чистим и нарезаем морковь и лук. Обжариваем на растительном масле до мягкости.
  3. Две трети картофеля выкладываем в форму для выпечки. Разравниваем, и выкладываем лук с морковью.
  4. Следующим слоем выкладываем тушеное мясо. Добавляем еще немного картофеля и все закрываем потертым сыром.
  5. Ставим в разогретую духовку. Выпекаем при 180 градусах на 20-30 минут, до расплавления творога.

Приготовление простое, а блюдо получается вкусное и сытное. Также мы рассказывали, как приготовить особенно аппетитные драники.

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#Рецепт #Картофель #Запеканка