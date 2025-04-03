Укр

Берем лаваш и немного фарша: рецепт ленивого обеда, на который вы потратите считанные минуты (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Аппетитные "улитки" с мясной начинкой
Аппетитные "улитки" с мясной начинкой. Фото Скриншот из видео

Прекрасный рецепт на каждый день

Вкусные блюда могут быть очень простыми и быстрыми в приготовлении. Мы рассказывали, как сделать куриные отбивные. Теперь поделимся рецептом простого и быстрого обеда из лаваша и фарша.

В кулинарном блоге shymanska.fit рассказали, как приготовить аппетитные улитки под соусом. Это вкусно, сытно, и быстро – на приготовление вы потратите считанные минуты.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • фарш — 500 г
  • соль, перец по вкусу
  • яйца — 3 шт
  • сыр — 150 г
  • Для соуса:
  • сметана — 3 ст. л.
  • чеснок — 2 зубчика
  • любая зелень
  • соль — щепотка

Способ приготовления:

  1. На рабочей поверхности расстилаем лаваш. По нему равномерно распределяем фарш.
  2. Сверху солим, перчим и распределяем натертый сыр. Заворачиваем лаваш вместе с начинкой в плотный рулет и нарезаем его кусочками.
  3. Полученные улитки выкладываем в форму для запекания, которую перед тем смазали сливочным маслом. Отдельно взбиваем подсоленные яйца и заливаем "улиток" сверху.
  4. Еще немного посыпаем тертым сырым и отправляем в духовку. В разогретой духовке выпекаем при 180-190 ° С в течение 25-30 минут.
  5. Для соуса измельчаем чеснок и зелень. Смешиваем со сметаной. Выкладываем соус в тарелки, а сверху – запеченные улитки.

Приготовление элементарное, а блюдо получается вкусное и красивое. Также мы рассказывали, как приготовить сытный украинский суп – затирку.

Теги:
#Рецепт #Обед #Фарш #Лаваш