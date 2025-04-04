Ви не будете уявляти великодній кошик без цієї закуски: найніжніший шпондер (відео)

Дуже смачне запечене сало з цвіклями

На Великдень зазвичай готують апетитні м’ясні закуски. Їх не лише ставлять на святковий стіл, а й кладуть у великодній кошик. Ми розповідали, як приготувати печінковий рулет. Тепер поділимось рецептом апетитної запеченої підчеревини.

Кулінарна блогерка і шеф-кухарка Валентина Кущ у своєму відео поділилась рецептом шпондера з традиційною українською закускою — цвіклями. Ця закуска з хріном стане ідеальним доповненням не тільки до шпондера, а й до шинки, буженини чи навіть просто до ковбаски.

Інгредієнти:

Не солона підчеревина — 1 кг;

Приправа;

Часник — 1 головка;

Гірчиця гостра — 50 г;

Соєвий соус — 3 ст. л.

Для цвіклів:

Буряк — 250 г;

Хрін свіжий — розміром з великий палець;

Цукор — 1,5 ч л;

Оцет — 1 ч л;

Дрібка солі.

Спосіб приготування:

Для початку маринуємо підчеревину. Приправу змішуємо з подрібненим часником, соєвим соусом та гірчицею. Повинен вийти густий маринад. Змащуємо ним сало та залишаємо в холоді мінімум на 5 годин. Тоді дістаємо з холодильника та запікаємо у фользі 1 годину 20 хвилин при 170 градусів. Після цього фольгу відкриваємо, температуру збільшуємо до 200 і повертаємо в духовку на 10-20 хвилин. Поки сало готується, відварюємо буряк. Натираємо його на дуже дрібну тертку разом з хроном або пропускаємо через мʼясорубку. Додаємо до буряка сіль, оцет та цукор. Все перемішуємо та викладаємо у герметичну баночку.

Коли шпондер охолоне, його можна буде легко нарізати. З ароматними цвіклями це фантастично смачно. Також ми розповідали, як приготувати апетитну пісну закуску — варю.