Ви не будете уявляти великодній кошик без цієї закуски: найніжніший шпондер (відео)
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Дуже смачне запечене сало з цвіклями
На Великдень зазвичай готують апетитні м’ясні закуски. Їх не лише ставлять на святковий стіл, а й кладуть у великодній кошик. Ми розповідали, як приготувати печінковий рулет. Тепер поділимось рецептом апетитної запеченої підчеревини.
Кулінарна блогерка і шеф-кухарка Валентина Кущ у своєму відео поділилась рецептом шпондера з традиційною українською закускою — цвіклями. Ця закуска з хріном стане ідеальним доповненням не тільки до шпондера, а й до шинки, буженини чи навіть просто до ковбаски.
Інгредієнти:
- Не солона підчеревина — 1 кг;
- Приправа;
- Часник — 1 головка;
- Гірчиця гостра — 50 г;
- Соєвий соус — 3 ст. л.
Для цвіклів:
- Буряк — 250 г;
- Хрін свіжий — розміром з великий палець;
- Цукор — 1,5 ч л;
- Оцет — 1 ч л;
- Дрібка солі.
Спосіб приготування:
- Для початку маринуємо підчеревину. Приправу змішуємо з подрібненим часником, соєвим соусом та гірчицею.
- Повинен вийти густий маринад. Змащуємо ним сало та залишаємо в холоді мінімум на 5 годин.
- Тоді дістаємо з холодильника та запікаємо у фользі 1 годину 20 хвилин при 170 градусів. Після цього фольгу відкриваємо, температуру збільшуємо до 200 і повертаємо в духовку на 10-20 хвилин.
- Поки сало готується, відварюємо буряк. Натираємо його на дуже дрібну тертку разом з хроном або пропускаємо через мʼясорубку.
- Додаємо до буряка сіль, оцет та цукор. Все перемішуємо та викладаємо у герметичну баночку.
Коли шпондер охолоне, його можна буде легко нарізати. З ароматними цвіклями це фантастично смачно. Також ми розповідали, як приготувати апетитну пісну закуску — варю.