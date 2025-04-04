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Ви не будете уявляти великодній кошик без цієї закуски: найніжніший шпондер (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитна м’ясна закуска
Апетитна м’ясна закуска. Фото Скриншот з відео

Дуже смачне запечене сало з цвіклями

На Великдень зазвичай готують апетитні м’ясні закуски. Їх не лише ставлять на святковий стіл, а й кладуть у великодній кошик. Ми розповідали, як приготувати печінковий рулет. Тепер поділимось рецептом апетитної запеченої підчеревини.

Кулінарна блогерка і шеф-кухарка Валентина Кущ у своєму відео поділилась рецептом шпондера з традиційною українською закускою — цвіклями. Ця закуска з хріном стане ідеальним доповненням не тільки до шпондера, а й до шинки, буженини чи навіть просто до ковбаски.

Інгредієнти:

  • Не солона підчеревина — 1 кг;
  • Приправа;
  • Часник — 1 головка;
  • Гірчиця гостра — 50 г;
  • Соєвий соус — 3 ст. л.

Для цвіклів:

  • Буряк — 250 г;
  • Хрін свіжий — розміром з великий палець;
  • Цукор — 1,5 ч л;
  • Оцет — 1 ч л;
  • Дрібка солі.

Спосіб приготування:

  1. Для початку маринуємо підчеревину. Приправу змішуємо з подрібненим часником, соєвим соусом та гірчицею.
  2. Повинен вийти густий маринад. Змащуємо ним сало та залишаємо в холоді мінімум на 5 годин.
  3. Тоді дістаємо з холодильника та запікаємо у фользі 1 годину 20 хвилин при 170 градусів. Після цього фольгу відкриваємо, температуру збільшуємо до 200 і повертаємо в духовку на 10-20 хвилин.
  4. Поки сало готується, відварюємо буряк. Натираємо його на дуже дрібну тертку разом з хроном або пропускаємо через мʼясорубку.
  5. Додаємо до буряка сіль, оцет та цукор. Все перемішуємо та викладаємо у герметичну баночку.

Коли шпондер охолоне, його можна буде легко нарізати. З ароматними цвіклями це фантастично смачно. Також ми розповідали, як приготувати апетитну пісну закуску — варю.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Сало #Закуска #Хрін #Великдень