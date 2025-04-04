Вы не будете представлять пасхальную корзину без этой закуски: самый нежный шпондер (видео)
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Очень вкусное запеченное сало с цвиклями
На Пасху обычно готовят аппетитные мясные закуски. Их не только ставят на праздничный стол, но и кладут в пасхальную корзину. Мы рассказывали, как приготовить печеночный рулет. Теперь поделимся рецептом аппетитной запеченной подбрюшины.
Кулинарная блогерша и шеф-повар Валентина Кущ в своем видео поделилась рецептом шпондера с традиционной украинской закуской — цвиклями. Эта закуска с хреном станет идеальным дополнением не только к шпондеру, но и к ветчине, буженине или даже просто к колбаске.
Ингредиенты:
- Не соленая подбрюшина – 1 кг;
- Приправа;
- Чеснок – 1 головка;
- Горчица острая – 50 г;
- Соевый соус – 3 ст. л.
Для цвиклей:
- Свекла — 250 г;
- Хрен свежий – размером с большой палец;
- Сахар – 1,5 ч л;
- Уксус – 1 ч л;
- Щепотка соли.
Способ приготовления:
- Для начала маринуем подбрюшину. Приправу смешиваем с измельченным чесноком, соевым соусом и горчицей.
- Должен получиться густой маринад. Смазываем им сало и оставляем в холоде минимум на 5 часов.
- Тогда достаем из холодильника и запекаем в фольге 1 час 20 минут при 170 градусах. После этого фольгу открываем, температуру увеличиваем до 200 и возвращаем в духовку на 10-20 минут.
- Пока сало готовится, отвариваем свеклу. Натираем его на очень мелкую терку вместе с хреном или пропускаем через мясорубку.
- Добавляем к свекле соль, уксус и сахар. Все перемешиваем и выкладываем в герметичную баночку.
Когда шпондер охладится, его можно будет легко нарезать. С ароматными цвиклями это фантастически вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную постную закуску – варю.