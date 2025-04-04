Вы не будете представлять пасхальную корзину без этой закуски: самый нежный шпондер (видео)

Очень вкусное запеченное сало с цвиклями

На Пасху обычно готовят аппетитные мясные закуски. Их не только ставят на праздничный стол, но и кладут в пасхальную корзину. Мы рассказывали, как приготовить печеночный рулет. Теперь поделимся рецептом аппетитной запеченной подбрюшины.

Кулинарная блогерша и шеф-повар Валентина Кущ в своем видео поделилась рецептом шпондера с традиционной украинской закуской — цвиклями. Эта закуска с хреном станет идеальным дополнением не только к шпондеру, но и к ветчине, буженине или даже просто к колбаске.

Ингредиенты:

Не соленая подбрюшина – 1 кг;

Приправа;

Чеснок – 1 головка;

Горчица острая – 50 г;

Соевый соус – 3 ст. л.

Для цвиклей:

Свекла — 250 г;

Хрен свежий – размером с большой палец;

Сахар – 1,5 ч л;

Уксус – 1 ч л;

Щепотка соли.

Способ приготовления:

Для начала маринуем подбрюшину. Приправу смешиваем с измельченным чесноком, соевым соусом и горчицей. Должен получиться густой маринад. Смазываем им сало и оставляем в холоде минимум на 5 часов. Тогда достаем из холодильника и запекаем в фольге 1 час 20 минут при 170 градусах. После этого фольгу открываем, температуру увеличиваем до 200 и возвращаем в духовку на 10-20 минут. Пока сало готовится, отвариваем свеклу. Натираем его на очень мелкую терку вместе с хреном или пропускаем через мясорубку. Добавляем к свекле соль, уксус и сахар. Все перемешиваем и выкладываем в герметичную баночку.

Когда шпондер охладится, его можно будет легко нарезать. С ароматными цвиклями это фантастически вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную постную закуску – варю.