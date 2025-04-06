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Этот салат-торт производит фурор на праздничном столе: как приготовить яркую закуску с ананасами (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Великолепный салат к пасхальному столу
Великолепный салат к пасхальному столу. Фото foodlez.com

Очень красивый салат с ананасами

На праздничный стол, особенно Пасхальный, хочется ставить не только вкусные, но и красивые закуски. Мы рассказывали, как приготовить рулет из печени. Теперь поделимся рецептом яркой закуски с ананасами.

Этот салат-торт производит фурор на праздничном столе. Похож на обычный салат с ананасами, но выглядит гораздо более эффектно. Рецептом поделились в кулинарном блоге cook_julija_simonchuk.

Ингредиенты:

  • куриное филе бедра — 400 г;
  • яйца — 3-4 шт;
  • сыр твердый – 180 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • огурец свежий –3-4 шт;
  • ананасы консервированные – 1/2 б;
  • лук (небольшой) — 1 шт;
  • соль, перец — по вкусу;
  • майонез;
  • зелень.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе бедра отвариваем. Когда мясо остынет, измельчаем и смешиваем с майонезом.
  2. Выкладываем мясо первым слоем салата. Можно использовать для этого кулинарное кольцо – так будет еще красивее.
  3. Грибы мелко крошим, так же поступаем с луком. Обжариваем грибы и лук на небольшом количестве растительного масла. Когда остынет, выкладываем на мясо.
  4. Делаем сеточку из майонеза. На них выкладываем отварные яйца, потертые на мелкую терку.
  5. Смазываем майонезом и выкладываем огурец, нарезанный кубиками. Делаем сеточку из майонеза и натираем сыр.
  6. Сверху выкладываем ананасы кольцами. Салат отправляем на несколько часов в холодильник.

Перед подачей снимаем кулинарное кольцо. Салат прост в приготовлении, но очень вкусен. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные драники.

Теги:
#Рецепт #Салат #Курятина #Ананас #Пасха