Нереальна смакота з найпростіших продуктів: як приготувати сосиски в тісті (відео)

Як приготувати смакоту з дитинства

Прості рецепти можуть урізноманітнити ваше щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати лінивий пиріг з м’ясом. Тепер поділимось рецептом смакоти, яку багато хто пам’ятає з дитинства — сосисок в тісті.

Як їх приготувати, розповіла кулінарна блогерка під ніком lady.stegantseva. Вона показала, як приготувати своїми руками тісто та потім спекти у ньому сосиски.

Інгредієнти для опари:

молоко тепле — 125 г

цукор — 1 ст. л.

дріжджі сухі — 4-5 г

борошно пшеничне — 1 ст. л.

Тісто:

опара

яйце — 1 шт

сіль — ½ ч. л.

вершкове масло — 25 г

борошно — 250 г

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо тепле молоко, цукор, сухі дріжджі та одну ложку борошна. Під плівкою у теплому місці залишаємо 20 хвилин. Коли опара підійде, виливаємо її у чашу міксера. Додаємо яйце, борошно, додаємо вершкове масло та замішуємо тісто. Залишаємо його під плівкою в теплому місці на півтори години. Тоді обминаємо його та розкочуємо на змащеному олією столі. Розрізаємо на смужки та загортаємо у них сосиски. Кінчики тіста защипуємо. Залишаємо сформовані сосиски на 30- 40 хвилин в теплому місці під плівкою. Змащуємо збитим яйцем з молоком. Випікаємо сосиски у розігрітій до 180 градусів духовці.

Це дуже смачно, а приготування просте. Також ми розповідали, як приготувати салат зі смаком шашлику.