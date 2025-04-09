Нереальна смакота з найпростіших продуктів: як приготувати сосиски в тісті (відео)
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Як приготувати смакоту з дитинства
Прості рецепти можуть урізноманітнити ваше щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати лінивий пиріг з м’ясом. Тепер поділимось рецептом смакоти, яку багато хто пам’ятає з дитинства — сосисок в тісті.
Як їх приготувати, розповіла кулінарна блогерка під ніком lady.stegantseva. Вона показала, як приготувати своїми руками тісто та потім спекти у ньому сосиски.
Інгредієнти для опари:
- молоко тепле — 125 г
- цукор — 1 ст. л.
- дріжджі сухі — 4-5 г
- борошно пшеничне — 1 ст. л.
Тісто:
- опара
- яйце — 1 шт
- сіль — ½ ч. л.
- вершкове масло — 25 г
- борошно — 250 г
Спосіб приготування:
- У мисці змішуємо тепле молоко, цукор, сухі дріжджі та одну ложку борошна. Під плівкою у теплому місці залишаємо 20 хвилин.
- Коли опара підійде, виливаємо її у чашу міксера. Додаємо яйце, борошно, додаємо вершкове масло та замішуємо тісто.
- Залишаємо його під плівкою в теплому місці на півтори години. Тоді обминаємо його та розкочуємо на змащеному олією столі.
- Розрізаємо на смужки та загортаємо у них сосиски. Кінчики тіста защипуємо. Залишаємо сформовані сосиски на 30- 40 хвилин в теплому місці під плівкою.
- Змащуємо збитим яйцем з молоком. Випікаємо сосиски у розігрітій до 180 градусів духовці.
Це дуже смачно, а приготування просте. Також ми розповідали, як приготувати салат зі смаком шашлику.