Нереальная вкуснятина из простейших продуктов: как приготовить сосиски в тесте (видео)
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Как приготовить вкуснятину с детства
Простые рецепты могут разнообразить ваше ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить ленивый пирог с мясом. Теперь поделимся рецептом вкусности, которую многие помнят с детства – сосисок в тесте.
Как их приготовить, рассказала кулинарная блоггерша под ником lady.stegantseva. Она показала, как приготовить своими руками тесто и затем испечь в нем сосиски.
Ингредиенты для опары:
- молоко теплое — 125 г
- сахар – 1 ст. л.
- дрожжи сухие — 4-5 г
- мука пшеничная – 1 ст. л.
Тесто:
- опара
- яйцо — 1 шт
- соль — ½ ч. л.
- сливочное масло — 25 г
- мука — 250 г
Способ приготовления:
- В миске смешиваем теплое молоко, сахар, сухие дрожжи и одну ложку муки. Под пленкой в теплом месте оставляем 20 минут.
- Когда опара подойдет, выливаем ее в чашу миксера. Добавляем яйцо, муку, добавляем сливочное масло и замешиваем тесто.
- Оставляем его под пленкой в теплом месте на полтора часа. Тогда обходим его и раскатываем на смазанном маслом столе.
- Разрезаем на полоски и заворачиваем в них сосиски. Кончики теста защипываем. Оставляем сформированные сосиски на 30-40 минут в теплом месте под пленкой.
- Смазываем взбитым яйцом с молоком. Выпекаем сосиски в разогретой до 180 градусов духовке.
Это очень вкусно, а приготовление простое. Также мы рассказывали, как приготовить салат со вкусом шашлыка.