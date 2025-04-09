Нереальная вкуснятина из простейших продуктов: как приготовить сосиски в тесте (видео)

Как приготовить вкуснятину с детства

Простые рецепты могут разнообразить ваше ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить ленивый пирог с мясом. Теперь поделимся рецептом вкусности, которую многие помнят с детства – сосисок в тесте.

Как их приготовить, рассказала кулинарная блоггерша под ником lady.stegantseva. Она показала, как приготовить своими руками тесто и затем испечь в нем сосиски.

Ингредиенты для опары:

молоко теплое — 125 г

сахар – 1 ст. л.

дрожжи сухие — 4-5 г

мука пшеничная – 1 ст. л.

Тесто:

опара

яйцо — 1 шт

соль — ½ ч. л.

сливочное масло — 25 г

мука — 250 г

Способ приготовления:

В миске смешиваем теплое молоко, сахар, сухие дрожжи и одну ложку муки. Под пленкой в теплом месте оставляем 20 минут. Когда опара подойдет, выливаем ее в чашу миксера. Добавляем яйцо, муку, добавляем сливочное масло и замешиваем тесто. Оставляем его под пленкой в теплом месте на полтора часа. Тогда обходим его и раскатываем на смазанном маслом столе. Разрезаем на полоски и заворачиваем в них сосиски. Кончики теста защипываем. Оставляем сформированные сосиски на 30-40 минут в теплом месте под пленкой. Смазываем взбитым яйцом с молоком. Выпекаем сосиски в разогретой до 180 градусов духовке.

Это очень вкусно, а приготовление простое. Также мы рассказывали, как приготовить салат со вкусом шашлыка.