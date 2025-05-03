Піца "хвилинка", для якої не треба розкочувати тісто: лінивий рецепт (відео)

Піца виходить ніжна і дуже смачна

Коли хочеться перекусити смачно і швидко, на поміч приходять прості і швидкі рецепти. Ми розповідали, як приготувати салат зі смаком шашлику. Тепер поділимось рецептом апетитної лінивої піци "хвилинка".

Для неї навіть тісто не треба розкочувати, а смак — просто неймовірний. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valerikiry. Це страва для тих, хто любить піцу, але не хоче довго возитися з тістом. Начинку можна взяти будь-яку, яка вам подобається.

Інгредієнти для тіста:

Кефір – 350 мл

Борошно – 230 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Яйця – 2 шт.

Сіль – 1 ч. л.

Цукор – 1 ч. л.

Для начинки:

Кетчуп

Шинка

Натертий сир

Спосіб приготування:

З’єднуємо кефір та яйця. Додаємо сіль та цукор, все перемішуємо. У кефірну масу просіюємо борошно з розпушувачем. Перемішуємо до консистенції густої сметани. Виливаємо тісто у деко, застелене пергаментом. Розрівнюємо його лопаткою та викладаємо начинку. По поверхні тіста розподіляємо кетчуп. Викладаємо шинку, нарізану слайсами, та посипаємо все тертим сиром. Ставимо деко в заздалегідь розігріту духовку. При температурі 200 градусів випікаємо піцу 20 хвилин.

Вона смачна, а ще — дуже проста і швидка в приготуванні. Також ми ділились рецептом апетитного рулету з печінки.