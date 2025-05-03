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Піца "хвилинка", для якої не треба розкочувати тісто: лінивий рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт лінивої піци
Чудовий рецепт лінивої піци. Фото shuba.life

Піца виходить ніжна і дуже смачна

Коли хочеться перекусити смачно і швидко, на поміч приходять прості і швидкі рецепти. Ми розповідали, як приготувати салат зі смаком шашлику. Тепер поділимось рецептом апетитної лінивої піци "хвилинка".

Для неї навіть тісто не треба розкочувати, а смак — просто неймовірний. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valerikiry. Це страва для тих, хто любить піцу, але не хоче довго возитися з тістом. Начинку можна взяти будь-яку, яка вам подобається.

Інгредієнти для тіста:

  • Кефір – 350 мл
  • Борошно – 230 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Цукор – 1 ч. л.

Для начинки:

  • Кетчуп
  • Шинка
  • Натертий сир

Спосіб приготування:

  1. З’єднуємо кефір та яйця. Додаємо сіль та цукор, все перемішуємо.
  2. У кефірну масу просіюємо борошно з розпушувачем. Перемішуємо до консистенції густої сметани.
  3. Виливаємо тісто у деко, застелене пергаментом. Розрівнюємо його лопаткою та викладаємо начинку.
  4. По поверхні тіста розподіляємо кетчуп. Викладаємо шинку, нарізану слайсами, та посипаємо все тертим сиром.
  5. Ставимо деко в заздалегідь розігріту духовку. При температурі 200 градусів випікаємо піцу 20 хвилин.

Вона смачна, а ще — дуже проста і швидка в приготуванні. Також ми ділились рецептом апетитного рулету з печінки.

Теги:
#Рецепт #Сир #Піца #Тісто