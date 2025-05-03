Піца "хвилинка", для якої не треба розкочувати тісто: лінивий рецепт (відео)
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Піца виходить ніжна і дуже смачна
Коли хочеться перекусити смачно і швидко, на поміч приходять прості і швидкі рецепти. Ми розповідали, як приготувати салат зі смаком шашлику. Тепер поділимось рецептом апетитної лінивої піци "хвилинка".
Для неї навіть тісто не треба розкочувати, а смак — просто неймовірний. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valerikiry. Це страва для тих, хто любить піцу, але не хоче довго возитися з тістом. Начинку можна взяти будь-яку, яка вам подобається.
Інгредієнти для тіста:
- Кефір – 350 мл
- Борошно – 230 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Яйця – 2 шт.
- Сіль – 1 ч. л.
- Цукор – 1 ч. л.
Для начинки:
- Кетчуп
- Шинка
- Натертий сир
Спосіб приготування:
- З’єднуємо кефір та яйця. Додаємо сіль та цукор, все перемішуємо.
- У кефірну масу просіюємо борошно з розпушувачем. Перемішуємо до консистенції густої сметани.
- Виливаємо тісто у деко, застелене пергаментом. Розрівнюємо його лопаткою та викладаємо начинку.
- По поверхні тіста розподіляємо кетчуп. Викладаємо шинку, нарізану слайсами, та посипаємо все тертим сиром.
- Ставимо деко в заздалегідь розігріту духовку. При температурі 200 градусів випікаємо піцу 20 хвилин.
Вона смачна, а ще — дуже проста і швидка в приготуванні. Також ми ділились рецептом апетитного рулету з печінки.