Як зробити ресторанну страву зі звичайної курятини: простий рецепт (відео)
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Як приготувати курку дуже соковитою
З курки можна приготувати чимало смачного. Ми розповідали, як приготувати апетитний лінивий пиріг з фаршем. Тепер поділимось рецептом дуже смачного та соковитого курячого філе.
Кулінарна блогерка під ніком pns_anastasia розповіла, як приготувати цитрусову курочку в духовці. Вона виходить соковита і дуже ароматна — справжня ресторанна страва.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 2 шт
- Апельсин — 1 шт
- Лимон — 1 шт
- Соєвий соус — 2 ст. л.
- Мед — 1 ст. л.
- Оливкова олія — 2 ст. л.
- Сіль, перець, орегано, розмарин — до смаку
Спосіб приготування:
- Половину апельсина і половину лимона наріж кружечками. На курячому філе зроби надрізи навхрест, не прорізаючи до кінця.
- З решти цитрусових вичави сік і приготуйте соус на їх основі. Додай соєвий соус, мед, оливкову олію та спеції.
- З шматочка пергаменту зроби "човник", для цього склади його в гармошку і скрути краї вгору, щоб вийшла мисочка. На її дно виклади кружечки апельсина та лимона.
- На цитруси курку надрізами вгору і полий соусом. Запікай у розігрітій до 180°C духовці впродовж 30 хвилин.
Подавати таку курочку можна прямо в пергаменті — вона має чудовий вигляд. Також ми розповідали, як приготувати апетитний салат зі смаком шашлику.