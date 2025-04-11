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Як зробити ресторанну страву зі звичайної курятини: простий рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Як смачно запекти куряче філе
Як смачно запекти куряче філе. Фото Скриншот з відео

Як приготувати курку дуже соковитою

З курки можна приготувати чимало смачного. Ми розповідали, як приготувати апетитний лінивий пиріг з фаршем. Тепер поділимось рецептом дуже смачного та соковитого курячого філе.

Кулінарна блогерка під ніком pns_anastasia розповіла, як приготувати цитрусову курочку в духовці. Вона виходить соковита і дуже ароматна — справжня ресторанна страва.

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 2 шт
  • Апельсин — 1 шт
  • Лимон — 1 шт
  • Соєвий соус — 2 ст. л.
  • Мед — 1 ст. л.
  • Оливкова олія — 2 ст. л.
  • Сіль, перець, орегано, розмарин — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Половину апельсина і половину лимона наріж кружечками. На курячому філе зроби надрізи навхрест, не прорізаючи до кінця.
  2. З решти цитрусових вичави сік і приготуйте соус на їх основі. Додай соєвий соус, мед, оливкову олію та спеції.
  3. З шматочка пергаменту зроби "човник", для цього склади його в гармошку і скрути краї вгору, щоб вийшла мисочка. На її дно виклади кружечки апельсина та лимона.
  4. На цитруси курку надрізами вгору і полий соусом. Запікай у розігрітій до 180°C духовці впродовж 30 хвилин.

Подавати таку курочку можна прямо в пергаменті — вона має чудовий вигляд. Також ми розповідали, як приготувати апетитний салат зі смаком шашлику.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Куряче філе #Апельсин