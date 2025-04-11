Как сделать ресторанное блюдо из обычной курятины: простой рецепт (видео)

Как приготовить курицу очень сочной

Из курицы можно приготовить много вкусного. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный ленивый пирог с фаршем. Теперь поделимся рецептом вкуснейшего и сочного куриного филе.

Кулинарная блоггерша под ником pns_anastasia рассказала, как приготовить цитрусовую курочку в духовке. Она получается сочная и очень ароматная – настоящее ресторанное блюдо.

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт.

Апельсин — 1 шт

Лимон — 1 шт

Соевый соус – 2 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль, перец, орегано, розмарин — по вкусу

Способ приготовления:

Половину апельсина и половину лимона нарежь кружочками. На курином филе сделай надрезы крест-накрест, не прорезая до конца. Из остальных цитрусовых выдавите сок и приготовьте соус на их основе. Добавь соевый соус, мед, оливковое масло и специи. Из кусочка пергамента сделай "челнок", для этого сложи его в гармошку и скрути края вверх, чтобы получилась мисочка. На ее дно выложи кружочки апельсина и лимона. На цитрусы курицу надрезами вверх и полей соусом. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут.

Подавать такую курочку можно прямо в пергаменте – она выглядит великолепно. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный салат со вкусом шашлыка.