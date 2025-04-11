Как сделать ресторанное блюдо из обычной курятины: простой рецепт (видео)
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Как приготовить курицу очень сочной
Из курицы можно приготовить много вкусного. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный ленивый пирог с фаршем. Теперь поделимся рецептом вкуснейшего и сочного куриного филе.
Кулинарная блоггерша под ником pns_anastasia рассказала, как приготовить цитрусовую курочку в духовке. Она получается сочная и очень ароматная – настоящее ресторанное блюдо.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 2 шт.
- Апельсин — 1 шт
- Лимон — 1 шт
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль, перец, орегано, розмарин — по вкусу
Способ приготовления:
- Половину апельсина и половину лимона нарежь кружочками. На курином филе сделай надрезы крест-накрест, не прорезая до конца.
- Из остальных цитрусовых выдавите сок и приготовьте соус на их основе. Добавь соевый соус, мед, оливковое масло и специи.
- Из кусочка пергамента сделай "челнок", для этого сложи его в гармошку и скрути края вверх, чтобы получилась мисочка. На ее дно выложи кружочки апельсина и лимона.
- На цитрусы курицу надрезами вверх и полей соусом. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут.
Подавать такую курочку можно прямо в пергаменте – она выглядит великолепно. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный салат со вкусом шашлыка.