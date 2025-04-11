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Как сделать ресторанное блюдо из обычной курятины: простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Как вкусно запечь куриное филе
Как вкусно запечь куриное филе. Фото Скриншот из видео

Как приготовить курицу очень сочной

Из курицы можно приготовить много вкусного. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный ленивый пирог с фаршем. Теперь поделимся рецептом вкуснейшего и сочного куриного филе.

Кулинарная блоггерша под ником pns_anastasia рассказала, как приготовить цитрусовую курочку в духовке. Она получается сочная и очень ароматная – настоящее ресторанное блюдо.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 2 шт.
  • Апельсин — 1 шт
  • Лимон — 1 шт
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соль, перец, орегано, розмарин — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Половину апельсина и половину лимона нарежь кружочками. На курином филе сделай надрезы крест-накрест, не прорезая до конца.
  2. Из остальных цитрусовых выдавите сок и приготовьте соус на их основе. Добавь соевый соус, мед, оливковое масло и специи.
  3. Из кусочка пергамента сделай "челнок", для этого сложи его в гармошку и скрути края вверх, чтобы получилась мисочка. На ее дно выложи кружочки апельсина и лимона.
  4. На цитрусы курицу надрезами вверх и полей соусом. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут.

Подавать такую курочку можно прямо в пергаменте – она выглядит великолепно. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный салат со вкусом шашлыка.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Куриное филе #Апельсин