Пицца "минутка", для которой не нужно раскатывать тесто: ленивый рецепт (видео)

Пицца получается нежная и очень вкусная

Когда хочется перекусить вкусно и быстро, на помощь приходят простые и быстрые рецепты. Мы рассказывали, как приготовить салат со вкусом шашлыка. Теперь поделимся рецептом аппетитной ленивой пиццы "минутка".

Для нее даже тесто не нужно раскатывать, а вкус просто невероятный. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valerikiry. Это блюдо для тех, кто любит пиццу, но не хочет долго возиться с тестом. Начинку можно взять любую, которая вам нравится.

Ингредиенты для теста:

Кефир – 350 мл

Мука – 230 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Яйца – 2 шт.

Соль – 1 ч.л. л.

Сахар – 1 ч. л.

Для начинки:

Кетчуп

Ветчина

Натертый сыр

Способ приготовления:

Соединяем кефир и яйца. Добавляем соль и сахар, перемешиваем все. В кефирную массу просеиваем муку с разрыхлителем. Перемешиваем до консистенции густой сметаны. Выливаем тесто в противень, застеленный пергаментом. Разравниваем его лопаткой и выкладываем начинку. По поверхности теста распределяем кетчуп. Выкладываем ветчину, нарезанную слайсами, и посыпаем все тертым сыром. Ставим противень в заранее разогретую духовку. При температуре 200 градусов выпекаем пиццу 20 минут.

Она вкусная, а еще очень простая и быстрая в приготовлении. Также мы делились рецептом аппетитного рулета из печени.