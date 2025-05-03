Пицца "минутка", для которой не нужно раскатывать тесто: ленивый рецепт (видео)
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Пицца получается нежная и очень вкусная
Когда хочется перекусить вкусно и быстро, на помощь приходят простые и быстрые рецепты. Мы рассказывали, как приготовить салат со вкусом шашлыка. Теперь поделимся рецептом аппетитной ленивой пиццы "минутка".
Для нее даже тесто не нужно раскатывать, а вкус просто невероятный. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valerikiry. Это блюдо для тех, кто любит пиццу, но не хочет долго возиться с тестом. Начинку можно взять любую, которая вам нравится.
Ингредиенты для теста:
- Кефир – 350 мл
- Мука – 230 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Яйца – 2 шт.
- Соль – 1 ч.л. л.
- Сахар – 1 ч. л.
Для начинки:
- Кетчуп
- Ветчина
- Натертый сыр
Способ приготовления:
- Соединяем кефир и яйца. Добавляем соль и сахар, перемешиваем все.
- В кефирную массу просеиваем муку с разрыхлителем. Перемешиваем до консистенции густой сметаны.
- Выливаем тесто в противень, застеленный пергаментом. Разравниваем его лопаткой и выкладываем начинку.
- По поверхности теста распределяем кетчуп. Выкладываем ветчину, нарезанную слайсами, и посыпаем все тертым сыром.
- Ставим противень в заранее разогретую духовку. При температуре 200 градусов выпекаем пиццу 20 минут.
Она вкусная, а еще очень простая и быстрая в приготовлении. Также мы делились рецептом аппетитного рулета из печени.