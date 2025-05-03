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Пицца "минутка", для которой не нужно раскатывать тесто: ленивый рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт ленивой пиццы
Прекрасный рецепт ленивой пиццы. Фото shuba.life

Пицца получается нежная и очень вкусная

Когда хочется перекусить вкусно и быстро, на помощь приходят простые и быстрые рецепты. Мы рассказывали, как приготовить салат со вкусом шашлыка. Теперь поделимся рецептом аппетитной ленивой пиццы "минутка".

Для нее даже тесто не нужно раскатывать, а вкус просто невероятный. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valerikiry. Это блюдо для тех, кто любит пиццу, но не хочет долго возиться с тестом. Начинку можно взять любую, которая вам нравится.

Ингредиенты для теста:

  • Кефир – 350 мл
  • Мука – 230 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – 1 ч.л. л.
  • Сахар – 1 ч. л.

Для начинки:

  • Кетчуп
  • Ветчина
  • Натертый сыр

Способ приготовления:

  1. Соединяем кефир и яйца. Добавляем соль и сахар, перемешиваем все.
  2. В кефирную массу просеиваем муку с разрыхлителем. Перемешиваем до консистенции густой сметаны.
  3. Выливаем тесто в противень, застеленный пергаментом. Разравниваем его лопаткой и выкладываем начинку.
  4. По поверхности теста распределяем кетчуп. Выкладываем ветчину, нарезанную слайсами, и посыпаем все тертым сыром.
  5. Ставим противень в заранее разогретую духовку. При температуре 200 градусов выпекаем пиццу 20 минут.

Она вкусная, а еще очень простая и быстрая в приготовлении. Также мы делились рецептом аппетитного рулета из печени.

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#Рецепт #Сыр #Пицца #Тесто