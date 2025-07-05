Никто не догадается, что это не спагетти: гениальный рецепт из кабачков, который готовится за 5 минут
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Прекрасная альтернатива пасте
Кабачки — универсальный овощ, который прекрасно подходит для легких и быстрых блюд. Из них можно приготовить не только овощные наггетсы, но и альтернативу пасте. Благодаря тому, что кабачки нарезаются тонкими полосками, они становятся очень похожи на спагетти.
Рецептом поделилась в Instagram блогер yummy_food_uaa. Она предлагает брать для этого блюда произвольное количество продуктов.
Ингредиенты:
- Кабачок
- Грудинка
- Фета или крем-сыр типа Филадельфия
- Перец по вкусу
- Пармезан (или другой сыр)
Способ приготовления:
- Кабачок нарезать на очень тонкие полоски или натереть на терке для моркови по-корейски.
- Грудинку порезать полоскать или кубиком.
- На растительном масле обжарить грудинку вместе с кабачком 2 минуты, добавить фету и перец.
- На маленьком огне под крышкой тушить еще 2 минуты.
- Переложить в тарелку, присыпать натертым сыром.
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