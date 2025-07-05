Никто не догадается, что это не спагетти: гениальный рецепт из кабачков, который готовится за 5 минут

Прекрасная альтернатива пасте

Кабачки — универсальный овощ, который прекрасно подходит для легких и быстрых блюд. Из них можно приготовить не только овощные наггетсы, но и альтернативу пасте. Благодаря тому, что кабачки нарезаются тонкими полосками, они становятся очень похожи на спагетти.

Рецептом поделилась в Instagram блогер yummy_food_uaa. Она предлагает брать для этого блюда произвольное количество продуктов.

Ингредиенты:

Кабачок

Грудинка

Фета или крем-сыр типа Филадельфия

Перец по вкусу

Пармезан (или другой сыр)

Способ приготовления:

Кабачок нарезать на очень тонкие полоски или натереть на терке для моркови по-корейски. Грудинку порезать полоскать или кубиком. На растительном масле обжарить грудинку вместе с кабачком 2 минуты, добавить фету и перец. На маленьком огне под крышкой тушить еще 2 минуты. Переложить в тарелку, присыпать натертым сыром.

А если вы хотите приготовить настоящий летний десерт к чаю, узнайте быстрый рецепт пирога с вишнями, которым мы делились раньше.