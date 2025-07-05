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Никто не догадается, что это не спагетти: гениальный рецепт из кабачков, который готовится за 5 минут

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Спагетти из кабачков
Спагетти из кабачков. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Прекрасная альтернатива пасте

Кабачки — универсальный овощ, который прекрасно подходит для легких и быстрых блюд. Из них можно приготовить не только овощные наггетсы, но и альтернативу пасте. Благодаря тому, что кабачки нарезаются тонкими полосками, они становятся очень похожи на спагетти.

Рецептом поделилась в Instagram блогер yummy_food_uaa. Она предлагает брать для этого блюда произвольное количество продуктов.

Ингредиенты:

  • Кабачок
  • Грудинка
  • Фета или крем-сыр типа Филадельфия
  • Перец по вкусу
  • Пармезан (или другой сыр)

Способ приготовления:

  1. Кабачок нарезать на очень тонкие полоски или натереть на терке для моркови по-корейски.
  2. Грудинку порезать полоскать или кубиком.
  3. На растительном масле обжарить грудинку вместе с кабачком 2 минуты, добавить фету и перец.
  4. На маленьком огне под крышкой тушить еще 2 минуты.
  5. Переложить в тарелку, присыпать натертым сыром.

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Теги:
#Кабачки #Рецепты #Паста