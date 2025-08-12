Рус

Хрусткі і апетитні: ці кабачки з'їдять до останньої банки

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Можна за раз всю банку з’їсти
Можна за раз всю банку з’їсти. Фото segodnya.ua

Дуже смачні консервовані кабачки

Ми ділились чудовим рецептом солоних огірочків. Тепер розповідаємо, як смачно закрити на зиму ще один сезонний овоч — кабачок.

Такі кабачки з’їдять до останньої банки. Вони виходять хрусткі, апетитні, можна як просто їсти, так і додавати в салат. Рецептом поділились на Ukr.Media. Він простий, швидкий, а результат — неймовірно смачний.

Інгредієнти:

  • Кабачки — 1,8 кг
  • Кріп — до смаку
  • Часник — 6 зубчиків
  • Гвоздика — 6 шт.
  • Лавровий лист — 3 шт.
  • Перець горошком — 20 шт.

Для маринаду:

Вода — 1,5 л

Цукор — 190 г

Сіль — 70 г

Оцет 9% — 190 мл

Спосіб приготування:

  1. Кабачки вимийте і наріжте кружальцями товщиною близько 1 см. На дно стерилізованих банок викладіть кріп, часник (по 2 зубчики на банку), гвоздику (по 2 шт.) та перець горошком.
  2. Щільно укладіть кабачки в банки, додаючи лавровий лист і часник, що залишився. Залийте кабачки окропом, прикрийте кришками і залиште на 10 хвилин.
  3. Злийте воду з банок, знову залийте їх окропом і залиште на 10 хвилин. Для маринаду у воду додайте сіль, цукор, доведіть до кипіння і влийте оцет.
  4. Залийте кабачки гарячим маринадом до самого верху. Щільно закрутіть банки кришками, переверніть їх догори дном і укутайте теплою ковдрою. Залиште кабачки в такому положенні до повного охолодження.

Смачні та хрусткі мариновані кабачки готові. Зберігати їх можна в прохолодному місці протягом всієї зими. Також ми розповідали, як заготувати на зиму щавель.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Маринад #Консервація