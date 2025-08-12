Хрусткі і апетитні: ці кабачки з'їдять до останньої банки

Дуже смачні консервовані кабачки

Ми ділились чудовим рецептом солоних огірочків. Тепер розповідаємо, як смачно закрити на зиму ще один сезонний овоч — кабачок.

Такі кабачки з’їдять до останньої банки. Вони виходять хрусткі, апетитні, можна як просто їсти, так і додавати в салат. Рецептом поділились на Ukr.Media. Він простий, швидкий, а результат — неймовірно смачний.

Інгредієнти:

Кабачки — 1,8 кг

Кріп — до смаку

Часник — 6 зубчиків

Гвоздика — 6 шт.

Лавровий лист — 3 шт.

Перець горошком — 20 шт.

Для маринаду:

Вода — 1,5 л

Цукор — 190 г

Сіль — 70 г

Оцет 9% — 190 мл

Спосіб приготування:

Кабачки вимийте і наріжте кружальцями товщиною близько 1 см. На дно стерилізованих банок викладіть кріп, часник (по 2 зубчики на банку), гвоздику (по 2 шт.) та перець горошком. Щільно укладіть кабачки в банки, додаючи лавровий лист і часник, що залишився. Залийте кабачки окропом, прикрийте кришками і залиште на 10 хвилин. Злийте воду з банок, знову залийте їх окропом і залиште на 10 хвилин. Для маринаду у воду додайте сіль, цукор, доведіть до кипіння і влийте оцет. Залийте кабачки гарячим маринадом до самого верху. Щільно закрутіть банки кришками, переверніть їх догори дном і укутайте теплою ковдрою. Залиште кабачки в такому положенні до повного охолодження.

Смачні та хрусткі мариновані кабачки готові. Зберігати їх можна в прохолодному місці протягом всієї зими. Також ми розповідали, як заготувати на зиму щавель.