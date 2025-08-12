Хрусткі і апетитні: ці кабачки з'їдять до останньої банки
Дуже смачні консервовані кабачки
Ми ділились чудовим рецептом солоних огірочків. Тепер розповідаємо, як смачно закрити на зиму ще один сезонний овоч — кабачок.
Такі кабачки з’їдять до останньої банки. Вони виходять хрусткі, апетитні, можна як просто їсти, так і додавати в салат. Рецептом поділились на Ukr.Media. Він простий, швидкий, а результат — неймовірно смачний.
Інгредієнти:
- Кабачки — 1,8 кг
- Кріп — до смаку
- Часник — 6 зубчиків
- Гвоздика — 6 шт.
- Лавровий лист — 3 шт.
- Перець горошком — 20 шт.
Для маринаду:
Вода — 1,5 л
Цукор — 190 г
Сіль — 70 г
Оцет 9% — 190 мл
Спосіб приготування:
- Кабачки вимийте і наріжте кружальцями товщиною близько 1 см. На дно стерилізованих банок викладіть кріп, часник (по 2 зубчики на банку), гвоздику (по 2 шт.) та перець горошком.
- Щільно укладіть кабачки в банки, додаючи лавровий лист і часник, що залишився. Залийте кабачки окропом, прикрийте кришками і залиште на 10 хвилин.
- Злийте воду з банок, знову залийте їх окропом і залиште на 10 хвилин. Для маринаду у воду додайте сіль, цукор, доведіть до кипіння і влийте оцет.
- Залийте кабачки гарячим маринадом до самого верху. Щільно закрутіть банки кришками, переверніть їх догори дном і укутайте теплою ковдрою. Залиште кабачки в такому положенні до повного охолодження.
Смачні та хрусткі мариновані кабачки готові. Зберігати їх можна в прохолодному місці протягом всієї зими. Також ми розповідали, як заготувати на зиму щавель.