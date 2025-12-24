Ці мариновані печериці будуть готові швидше, ніж звариться картопля: простий рецепт (відео)
Гриби на закуску готуються всього за 10 хвилин
Мариновані печериці — універсальна закуска, яка завжди доречна і на святковому столі, і в щоденному меню. Ми вже розповідали, як засолити білі гриби, однак якщо в грибний сезон ви не встигли зробити заготовки, не варто засмучуватися. Звичайні печериці, які продаються цілий рік, можна замаринувати всього за 10 хвилин.
Швидким рецептом маринованих печериць поділилися в кулінарному блозі smachni_receptu_blogeriv.
Як замаринувати печериці — корисні поради
- Для маринування обирайте молоді гриби невеликого або середнього розміру. Вони краще вбирають маринад, а ще такі печериці зручніше їсти.
- Також слідкуйте за тим, щоб гриби не залишались у воді надовго. Достатньо швидко промити й обсушити, щоб вони не стали водянистими.
- Не переварюйте гриби. Достатньо проварити їх 5–7 хвилин після закипання. Якщо варити довше, печериці стануть м’якими.
- Дайте грибам настоятися хоча б 30–60 хвилин, навіть якщо рецепт швидкий — так смак буде більш насиченим.
Мариновані печериці — покроковий рецепт
Інгредієнти:
- печериці 500 г.
Для маринада:
- Вода 50 мл
- Олія 50 мл
- Оцет 9% — 2ст. л.
- Сіль — 1 ч. л. з гіркою
- Цукор — 1ч. л.
- Лавровий лист — 3 шт.
- Чорний перець горошком — 12-15 шт.
- Часник 3 зубчика
Етапи приготування
- Добре промийте шампіньйони. Якщо вони великі, краще розріжте їх навпіл або на четвертинки, але для цього рецепту ідеально підходять саме дрібні цілі грибочки.
- Часник очистьте та наріжте тонкими пластинками.
- У сотейник або каструлю з товстим дном додайте всі складові для маринаду.
- Викладіть сирі шампіньйони в каструлю з маринадом. Не хвилюйтеся, що рідини мало — гриби дуже швидко пустять сік. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
- Після закипання зменште вогонь і варіть 7 хвилин.
- Перекладіть гарячі гриби разом із маринадом у банку.
- За бажання додайте в банку нарізану тонкими півкільцями цибулю.
- Залиште до повного остигання при кімнатній температурі, а потім поставте в холодильник.
Приготовані за цим рецептом мариновані гриби чудово доповнюють м’ясні страви, картоплю, каші. Також їх можна використовувати для приготування салатів.