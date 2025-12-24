Ці мариновані печериці будуть готові швидше, ніж звариться картопля: простий рецепт (відео)

Гриби на закуску готуються всього за 10 хвилин

Мариновані печериці — універсальна закуска, яка завжди доречна і на святковому столі, і в щоденному меню. Ми вже розповідали, як засолити білі гриби, однак якщо в грибний сезон ви не встигли зробити заготовки, не варто засмучуватися. Звичайні печериці, які продаються цілий рік, можна замаринувати всього за 10 хвилин.

Швидким рецептом маринованих печериць поділилися в кулінарному блозі smachni_receptu_blogeriv.

Як замаринувати печериці — корисні поради

Для маринування обирайте молоді гриби невеликого або середнього розміру. Вони краще вбирають маринад, а ще такі печериці зручніше їсти.

Також слідкуйте за тим, щоб гриби не залишались у воді надовго. Достатньо швидко промити й обсушити, щоб вони не стали водянистими.

Не переварюйте гриби. Достатньо проварити їх 5–7 хвилин після закипання. Якщо варити довше, печериці стануть м’якими.

Дайте грибам настоятися хоча б 30–60 хвилин, навіть якщо рецепт швидкий — так смак буде більш насиченим.

Мариновані печериці — покроковий рецепт

Інгредієнти:

печериці 500 г.

Для маринада:

Вода 50 мл

Олія 50 мл

Оцет 9% — 2ст. л.

Сіль — 1 ч. л. з гіркою

Цукор — 1ч. л.

Лавровий лист — 3 шт.

Чорний перець горошком — 12-15 шт.

Часник 3 зубчика

Етапи приготування

Добре промийте шампіньйони. Якщо вони великі, краще розріжте їх навпіл або на четвертинки, але для цього рецепту ідеально підходять саме дрібні цілі грибочки. Часник очистьте та наріжте тонкими пластинками. У сотейник або каструлю з товстим дном додайте всі складові для маринаду. Викладіть сирі шампіньйони в каструлю з маринадом. Не хвилюйтеся, що рідини мало — гриби дуже швидко пустять сік. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Після закипання зменште вогонь і варіть 7 хвилин. Перекладіть гарячі гриби разом із маринадом у банку. За бажання додайте в банку нарізану тонкими півкільцями цибулю. Залиште до повного остигання при кімнатній температурі, а потім поставте в холодильник.

Приготовані за цим рецептом мариновані гриби чудово доповнюють м’ясні страви, картоплю, каші. Також їх можна використовувати для приготування салатів.