Святковий узвар із несподіваною ноткою: як приготувати напій з фініками і родзинками до Святвечора (відео)

Смачний нетрадиційний узвар

Традиційно українці на Святвечір готують 12 пісних страв, серед яких обов’язково узвар із сухофруктів. Це ароматний напій із родзинок, яблук, груш та інших сушених фруктів, який символізує достаток, здоров’я та тепло родинного столу. Сьогодні ми пропонуємо трохи нетрадиційну версію узвару – з родзинками та фініками, яка не тільки смачна, а й надзвичайно корисна. Напій зберігає всі цілющі властивості фруктів і дарує енергію та затишок у зимові вечори. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "dessert_kh".

Як приготувати узвар з фініками

Інгредієнти:

родзинки – 5 ст. л.;

фініки – 5 шт.;

вода – 1 л;

мед – за смаком;

Спосіб приготування:

Вимити родзинки та залишити їх у холодній воді на 10–15 хвилин для розм’якшення. Фініки вимити, розрізати на половинки та видалити кісточки. Залити сухофрукти окропом у чашці або термосі. Настоювати 30–40 хвилин у термосі або 1–2 години у чашці до повного розм’якшення. За бажанням додати мед і розмішати до повного розчинення. Процідити напій перед подачею.

Узвар подають теплим або кімнатної температури. Його можна подавати з печивом, пряниками або святковими десертами. Для більш ефектної подачі можна додати кілька скибочок свіжого лимона або апельсина, а ягоди залишити в чашці як десерт.

Цей узвар з родзинками та фініками – чудова нетрадиційна версія класичного святкового напою. Він зігріває, додає енергії і підтримує здоров’я, а також стане прикрасою будь-якого святкового столу.