Салат "Кінь" на Новий рік 2026: рецепт символічної страви (відео)

Завдяки ефектній подачі ця страва стане однією з найпомітніших закусок на столі

Існує традиція готувати на новорічний стіл страви-символи наступаючого року. 2026 рік — рік Червоного Вогняного Коня. Саме цю тварину варто задобрити, щоб залучити удачу в новому році. Раніше ми розповідали, як приготувати салат "Золота підкова". До нього можна приготувати ефектну та символічну страву — салат "Кінь".

Варіантів салату "Кінь" дуже багато. Його основою може бути навіть традиційний "Олів’є". Головне – ефектне оформлення у вигляді голови коня. Своїм варіантом салату "Кінь" поділилася YouTube-блогер Наталія Пархоменко.

Корисні поради щодо приготування та подачі салату "Кінь"

Щоб салат добре тримав форму, не додавайте занадто багато майонезу. Маса має бути щільною.

Для акуратної форми зручно використовувати трафарет. Щоб "кінь" вийшов гарним, спочатку роздрукуйте або намалюйте силует голови на аркуші А4. Переведіть його на пергамент або кальку і виріжте — це буде трафарет. Так силует голови коня вийде рівним і виразним.

Моркву для декору натирайте на найдрібнішій тертці, тоді "шерстка" виглядатиме ніжно й акуратно.

Подавайте салат на великому пласкому блюді, прикрасивши навколо зеленню або зернами граната — це посилить святковий вигляд і кольорову гаму Вогняного Коня.

Як приготувати салат "Кінь" на Новий рік 2026

Інгредієнти:

2 невеликі курячі філе;

3 шт. вареної картоплі;

3-4 шт. варені моркви;

4 яйця, зварені круто;

500 г свіжих печериць;

1 головка цибулі;

олія;

сіль, перець чорний мелений за смаком;

майонез.

Для декору:

1 сира морква;

в’ялений чорнослив;

1 оливка;

сир сулугуні "Косичка" копчений;

майонез.

Покрокове приготування:

1.Дрібно нарізаємо ріпчасту цибулю і обсмажуємо її на рослинній олії до легкого золотистого кольору.

2. Свіжі печериці дрібно ріжемо і додаємо до цибулі. Смажимо до повного випаровування вологи. Коли гриби почнуть підрум'янюватися, солимо і перчимо їх за смаком.

3. Знімаємо з вогню і залишаємо до повного охолодження.

4. Відварену картоплю нарізаємо дрібними кубиками.

5. Яйця, зварені круто, також дрібно кришимо.

6. Відварене куряче філе нарізаємо дрібними шматочками.

7. У глибокій мисці з'єднуємо всі підготовлені інгредієнти: картоплю, яйця, курку і охололі смажені гриби з цибулею. Додаємо сіль за смаком, заправляємо майонезом і ретельно перемішуємо.

8. Викладаємо салат на пласке блюдо, надаючи йому обрисів голови коня.

9. Відрізаємо половинку свіжої моркви вздовж, підрізаємо краї, щоб зробити кінчик гострим. Овочечисткою або ножем акуратно вичищаємо середину, роблячи вушко порожнім усередині. Вставляємо його у верхню частину голови.

З сирої моркви робимо вухо. Скріншот YouTube/@NatashaParkhomenko

10. Покриваємо всю поверхню салату (крім вушка) вареною морквою, натертою на дрібній тертці.

11. З шматочка чорносливу робимо ніздрю.

12. Для об’єму кладемо під низ оливку, а зверху накриваємо вирізаним за формою шматочком чорносливу. В кінці ставимо маленьку крапку майонезом (відблиск).

Очі та ніздрі робимо з оливки та чорносливу. Скріншот YouTube/@NatashaParkhomenko

13. Сир сулугуні "косичка" розділяємо на тонкі волокна. Викладаємо їх у вигляді гриви вздовж шиї та чубчика між вухами.