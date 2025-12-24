Замість котлет і відбивних: святкова м’ясна страва, яка неодмінно вразить гостей (відео)

Смачна та ефектна страва

З м’яса можна приготувати безліч страв: січені котлети, тефтелі, запіканки або рулети. Січені котлети – класика, але сьогодні ми пропонуємо приготувати святковий м’ясний рулет, який стане окрасою будь-якого столу. Поєднання свинячого та курячого фаршу, ароматних грибів і спецій робить його неймовірно соковитим і насиченим смаком. Ця страва підходить як для святкової вечері, так і для особливого сімейного обіду. Рецептом з нами поділилися на на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як приготувати м'ясний рулет

Інгредієнти (2 рулети, час приготування 2–2,5 години):

сальна сітка – 500 г;

фарш свинячий – 600 г;

фарш курячий – 300 г;

гриби – 500 г;

цибуля – 2 шт.;

олія – 20 мл;

сіль – 20 г;

спеції – 10 г;

Для млинців:

яйця – 4 шт.;

сир – 150 г;

перець – за смаком;

майонез або сметана – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

Обсмажити нарізані гриби та цибулю на олії до золотистого кольору. Змішати свинячий та курячий фарш із сіллю та спеціями. Додати до фаршу обсмажені гриби з цибулею та ретельно перемішати. Приготувати млинці, змішавши яйця, сир, перець і майонез або сметану, обсмажити до готовності. На сальну сітку викласти фарш, зверху розкласти млинці та акуратно сформувати рулет. Щільно загорнути рулет у сальну сітку та викласти у форму для запікання. Запікати при 180 °C 60–70 хвилин до золотистої скоринки. Дати рулету трохи охолонути перед нарізкою, щоб він тримав форму.

Рулет нарізати порційними шматочками та подавати гарячим або охолодженим. Його можна прикрасити свіжою зеленню, кільцями червоної цибулі або скибочками лимона. Чудово поєднується з картопляним пюре, овочевими салатами або соусом на ваш смак.

Цей м’ясний рулет стане справжньою окрасою вашого святкового столу. Соковитий, ароматний і яскравий на вигляд, він здивує гостей і порадує вашу родину. Готуйте його наперед, зберігайте у морозильнику та насолоджуйтесь смаком у будь-який день.