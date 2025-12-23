Домашня класика на сковороді: котлети по-селянськи з грибним соусом (відео)
Смачна та апетитна страва
Котлети бувають різні: класичні м’ясні, рибні, а також навіть вегетаріанські, наприклад, цибулеві або овочеві. Це універсальна страва, яка подобається і дорослим, і дітям, а також легко адаптується під будь-який смак. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати котлети по-селянськи – соковиті курячі котлети під ароматним грибним соусом, які стануть справжньою родзинкою вашого обіду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".
Як приготувати котлети по-селянськи з грибним соусом
Інгредієнти:
- курячий фарш – 350 г;
- цибуля – 1 шт.;
- панірувальні сухарі – 2 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком;
- яйце – 1 шт.;
- олія для смаження – 2–3 ст. л.;
- гриби – 150 г;
- цибуля для соусу – 50 г;
- сметана – 100–150 г;
- вода – 100 г;
Спосіб приготування:
- Дрібно нарізати цибулю і змішати її з курячим фаршем, панірувальними сухарями, яйцем, сіллю та перцем.
- Сформувати котлети бажаної форми.
- Розігріти олію на сковороді та обсмажити котлети до золотистої скоринки з обох сторін.
- На тій же сковороді обсмажити нарізані гриби та цибулю до золотистості.
- Додати сметану, воду, сіль і перець, при бажанні додати ложку борошна для густоти соусу, добре перемішати.
- Викласти котлети в соус, накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні 15 хвилин.
Котлети по-селянськи найкраще подавати гарячими, прямо з соусом, посипавши свіжою зеленню (петрушка, кріп). Вони добре поєднуються з картопляним пюре, відварним рисом або свіжими овочами. Для святкового вигляду можна додати кілька скибочок червоного перцю або мариновані огірки.
Ці котлети – ідеальний варіант для ситного обіду або вечері. Соковиті всередині та з ароматним грибним соусом зовні, вони стануть улюбленою стравою всієї родини. Спробуйте цей рецепт, і він обов’язково займе почесне місце у вашій кулінарній книзі.