Домашня класика на сковороді: котлети по-селянськи з грибним соусом (відео)

Котлети бувають різні: класичні м’ясні, рибні, а також навіть вегетаріанські, наприклад, цибулеві або овочеві. Це універсальна страва, яка подобається і дорослим, і дітям, а також легко адаптується під будь-який смак. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати котлети по-селянськи – соковиті курячі котлети під ароматним грибним соусом, які стануть справжньою родзинкою вашого обіду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати котлети по-селянськи з грибним соусом

Інгредієнти:

курячий фарш – 350 г;

цибуля – 1 шт.;

панірувальні сухарі – 2 ст. л.;

сіль, перець – за смаком;

яйце – 1 шт.;

олія для смаження – 2–3 ст. л.;

гриби – 150 г;

цибуля для соусу – 50 г;

сметана – 100–150 г;

вода – 100 г;

Спосіб приготування:

Дрібно нарізати цибулю і змішати її з курячим фаршем, панірувальними сухарями, яйцем, сіллю та перцем. Сформувати котлети бажаної форми. Розігріти олію на сковороді та обсмажити котлети до золотистої скоринки з обох сторін. На тій же сковороді обсмажити нарізані гриби та цибулю до золотистості. Додати сметану, воду, сіль і перець, при бажанні додати ложку борошна для густоти соусу, добре перемішати. Викласти котлети в соус, накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні 15 хвилин.

Котлети по-селянськи найкраще подавати гарячими, прямо з соусом, посипавши свіжою зеленню (петрушка, кріп). Вони добре поєднуються з картопляним пюре, відварним рисом або свіжими овочами. Для святкового вигляду можна додати кілька скибочок червоного перцю або мариновані огірки.

Ці котлети – ідеальний варіант для ситного обіду або вечері. Соковиті всередині та з ароматним грибним соусом зовні, вони стануть улюбленою стравою всієї родини. Спробуйте цей рецепт, і він обов’язково займе почесне місце у вашій кулінарній книзі.