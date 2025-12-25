Домашній майонез можна приготувати за 5 хвилин: рецепт густого соусу без сирих яєць

Соус виходить смачним та безпечним

Майонез — один із найбільш затребуваних соусів на кухні. Особливо у свята, адже ним заправляють салати та закуски. Якщо під рукою не виявилося готового соусу або ви принципово не купуєте магазинні, спробуйте приготувати майонез вдома.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запропонував рецепт майонезу на основі варених жовтків і білків. Такий соус виходить густим, ніжним і, що найголовніше, абсолютно безпечним. На все знадобиться не більше п'яти хвилин і мінімальний набір продуктів.

Вам знадобляться:

Курячі яйця 3 шт. (зварені вкруту);

Вода 80 мл;

Оливкова олія 50 мл;

Винний оцет 1 ст. л. (можна замінити лимонним соком);

Сіль до смаку.

Покрокове приготування:

Варені яйця очистіть від шкаралупи. Якщо зробити це заздалегідь, сам процес створення соусу займе буквально пару хвилин. Помістіть очищені яйця в чашу блендера або глибоку ємність для збивання. Додайте воду, оливкову олію та винний оцет. Занурювальним блендером збивайте масу на високій швидкості доти, доки вона не стане повністю однорідною, гладенькою та глянцевою. Посоліть готовий соус за смаком і ще раз перемішайте.

З цим майонезом можна готувати бутерброди, подавати його із запеченим м’ясом, рибою чи овочами. Також домашнім майонезом можна сміливо заправляти салати.