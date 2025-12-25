Домашній майонез можна приготувати за 5 хвилин: рецепт густого соусу без сирих яєць
Соус виходить смачним та безпечним
Майонез — один із найбільш затребуваних соусів на кухні. Особливо у свята, адже ним заправляють салати та закуски. Якщо під рукою не виявилося готового соусу або ви принципово не купуєте магазинні, спробуйте приготувати майонез вдома.
Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запропонував рецепт майонезу на основі варених жовтків і білків. Такий соус виходить густим, ніжним і, що найголовніше, абсолютно безпечним. На все знадобиться не більше п'яти хвилин і мінімальний набір продуктів.
Вам знадобляться:
- Курячі яйця 3 шт. (зварені вкруту);
- Вода 80 мл;
- Оливкова олія 50 мл;
- Винний оцет 1 ст. л. (можна замінити лимонним соком);
- Сіль до смаку.
Покрокове приготування:
- Варені яйця очистіть від шкаралупи. Якщо зробити це заздалегідь, сам процес створення соусу займе буквально пару хвилин.
- Помістіть очищені яйця в чашу блендера або глибоку ємність для збивання. Додайте воду, оливкову олію та винний оцет.
- Занурювальним блендером збивайте масу на високій швидкості доти, доки вона не стане повністю однорідною, гладенькою та глянцевою.
- Посоліть готовий соус за смаком і ще раз перемішайте.
З цим майонезом можна готувати бутерброди, подавати його із запеченим м’ясом, рибою чи овочами. Також домашнім майонезом можна сміливо заправляти салати.