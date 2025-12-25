Класичний штолен із сучасним акцентом: сухофрукти, ром та любов у кожному шматочку (відео)

Наближаються новорічні свята: Святвечір, Різдво та Новий рік.

Українці традиційно на Святвечір готують 12 пісних страв, серед яких узвар, кутя, риба, голубці та різноманітні соління. Для новорічного столу готують також солодку випічку, яка додає святкового настрою і тепла дому. Одну з популярних новорічних страв ми сьогодні пропонуємо – ароматний штолен із сухофруктами, горіхами та легким цитрусовим акцентом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".

Як приготувати штолен

Інгредієнти:

молоко – 350 мл;

цукор – 90 г;

ванільний цукор – 10 г;

дріжджі свіжі – 50 г;

борошно пшеничне – 850–900 г;

масло вершкове 82,5% – 200 г;

сіль – дрібка;

цедра лимона – 1 шт.;

горіхи (мигдаль, фундук, волоські) – 100–150 г;

сухофрукти (журавлина, родзинки, сушена вишня, чорнослив) – 600–700 г;

ром – 125 мл;

масло вершкове для змазування – 120 г;

цукрова пудра для посипки – 120 г;

Спосіб приготування:

Промити сухофрукти окропом, потім залити ромом, накрити кришкою і залишити настоюватися на ніч, кілька разів струшуючи. У тепле молоко додати цукор, дріжджі та половину борошна, замісити тісто і дати підійти. Додати залишок борошна, цедру лимона та м’яке масло, вимісити тісто до еластичності, залишити годину в теплому місці для підйому. Обмяти тісто, залишити на 30 хвилин, потім викласти на стіл, змащений олією, сформувати прямокутник і вмішати сухофрукти та горіхи. Розділити тісто на 3 частини, сформувати штолени, дати постояти 20 хвилин, після чого згорнути по 1/3 і викласти на деко. Дати підійти ще 30–40 хвилин, випікати при 175 °C 30 хвилин, загорнути у фольгу і допікати ще годину. Гарячий штолен змастити розтопленим маслом, щедро посипати цукровою пудрою, загорнути у фольгу та рушник, залишити на холоді на тиждень або більше.

Штолен подають нарізаними скибками на святковий стіл. Можна прикрасити зверху додатковою цукровою пудрою, сухофруктами або шматочками горіхів. Ідеально поєднується з чаєм, кавою або узваром.

Цей штолен стане прикрасою будь-якого святкового столу, даруючи аромат, ніжність і святковий настрій усій родині. Чим довше він визріває на холоді, тим багатшим і насиченішим буде смак.