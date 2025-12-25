Салат "Венеція" з морквою по-корейськи та ковбасою: рецепт простої страви зі святковим характером (відео)
Для приготування "Венеції" знадобиться лише кілька хвилин
Салат "Венеція" з морквою по-корейски та ковбасою — це справжня знахідка для тих, хто шукає рецепт простої у приготуванні та смачної страви. Завдяки своєму яскравому вигляду та пікантному смаку він займе почесне місце на святковому столі.
Рецептом салату поділилася кулінарна блогерка iriska_dimitrova.
Як приготувати салат "Венеція"
Щоб ваш салат вийшов ідеальним, намагайтеся нарізати всі інгредієнти однаковою тонкою соломкою. Це не лише красиво, а й дозволить краще насолодитися смаком страви. Для приготування краще брати якісну салямі з вираженим копченим ароматом, адже саме вона задає основний тон смаку всій страві.
Інгредієнти
- 200 г моркви по-корейськи
- 1 свіжий огірок
- 150 г сиру
- 0,5 баночки кукурудзи
- 200 г ковбаси салямі
- майонез
Етапи приготування
- У миску викладаємо моркву по-корейськи.
- Сир і огірок нарізаємо соломкою та відправляємо до моркви.
- Додаємо в миску кукурудзу і нарізану соломкою ковбасу.
- Заправляємо майонезом і перемішуємо.
Подавайте салат у глибокому скляному салатнику, щоб продемонструвати яскравість страви. Також можна обрати посуд білого кольору, бо на ньому контрастні інгредієнти виглядатимуть максимально апетитно.