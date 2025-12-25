Пісні голубці з грибами: святкова страва для Святвечора (відео)

Ситна страва до Святвечора

Наближаються чарівні зимові свята – Святвечір, Різдво та Новий рік, коли українці традиційно збираються за столом і готують 12 пісних страв, що символізують добробут, здоров’я та єдність родини. Серед улюблених страв завжди були голубці – ніжні, соковиті та ситні, які можуть стати справжньою окрасою святкового столу. Сьогодні ми пропонуємо варіацію класичних голубців – пісні з грибами та ароматними спеціями, які порадують навіть гурманів і внесуть новий акцент у традиційне меню. Ця страва легка у приготуванні, але неймовірно смачна та ситна. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати пісні голубці з грибами

Інгредієнти:

капуста середня – 1 шт.;

гриби – 300–400 г;

рис – 200 г;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

улюблена зелень – за смаком;

вода – 300 мл;

томатний соус – 3 ст. л.;

томатний соус для зажарки – 1 ст. л.;

спеції – за смаком;

олія для обсмажування – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

Обсмажити нарізану цибулю та моркву з грибами до золотистості. Відварити рис до напівготовності. Змішати охолоджений рис з обсмаженими овочами та грибами, додати зелень і спеції, перемішати. Капусту занурити в киплячу воду, розділити листи і підготувати для голубців. На кожен лист викласти начинку, сформувати голубці і щільно закрутити. Викласти голубці у каструлю, залити водою та додати томатний соус. Варити під кришкою на маленькому вогні 2–3 години до готовності, періодично перевіряючи рідина та при потребі доливаючи воду.

Голубці подавати гарячими або тепло охолодженими. Для святкової подачі можна прикрасити свіжою зеленню та часточками томата або моркви. Страва чудово поєднується з пісним узваром або легким овочевим салатом.

Ці пісні голубці з грибами виходять соковитими, ароматними та ніжними, і стануть справжньою окрасою святкового столу. Вони поєднують традиції української кухні та легкість приготування, що особливо важливо під час свят.