Риба з духовки по-домашньому: скумбрія з овочами та лимоном (відео)

Скумбрія – це жирна морська риба з ніжним м’ясом та насиченим смаком, яка дуже популярна в багатьох кухнях світу.

З неї готують різноманітні страви: смажену, запечену, мариновану, а також оригінальні паштети, які добре смакують як на закуску, так і на святковому столі. Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант – запечену скумбрію з овочами, що поєднує користь риби та свіжість сезонних овочів. Це ситна, ароматна страва, яка стане прикрасою будь-якого обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tetiana_tsavaliuk".

Як приготувати скумбрію запечену з овочами

Інгредієнти:

філе скумбрії – 400 г;

картопля – 300 г;

цибуля – 1 шт.;

томати чері – 200 г;

лимон – ½ шт.;

олія – 2 ст. л.;

сіль, спеції до риби – за смаком;

Спосіб приготування:

Підготувати овочі: картоплю очистити та нарізати кубиками, цибулю – півкільцями, томати чері розрізати навпіл. Приправити філе скумбрії сіллю, спеціями та збризкати лимонним соком. Розігріти духовку до 200°C. У форму для запікання викласти картоплю та цибулю, збризнути олією та трохи посолити. Зверху розкласти філе скумбрії, додати томати чері. Запікати 25–30 хвилин до готовності риби та овочів. Подавати гарячим.

Запечену скумбрію з овочами найкраще подавати прямо з духовки, прикрасивши свіжою зеленню (петрушка, кріп) та скибочками лимона. Страва добре поєднується зі свіжим хлібом, легкими салатами або відвареним рисом. Для більш святкового вигляду можна додати оливки або дрібно нарізаний перець.

Ця страва – ідеальний варіант для щоденного обіду або вечері, коли хочеться ситно і корисно поїсти. Скумбрія з овочами не лише радує смаком, а й дарує відчуття домашнього тепла. Спробуйте цей рецепт і відкрийте для себе новий улюблений спосіб приготування риби.