Для хрусткої золотистої скоринки на рибі борошно не потрібне: чим його замінити

Один інгредієнт зробить смажену рибу значно смачнішою

Смажена риба виходить смачна, якщо має апетитну золотисту скоринку та залишається соковитою та ніжною всередині. Зазвичай для цього рибу обвалюють у пшеничному борошні. Але скоринка буде більш апетитною та хрусткою та не буде залишатися на сковороді, якщо замінити цей інгредієнт.

Як радить Polki.pl, для смаження риби краще використовувати кукурудзяний крохмаль або кукурудзяне борошно.

Чому не варто смажити рибу у пшеничному борошні

Пшеничне борошно містить багато глютену. Під час смаження він активно вбирає вологу з риби та олію зі сковороди, через що паніровка швидко стає м’якою, вологуватою і навіть "гумовою". До того ж від високої температури пшеничне борошно швидко темніє, починає диміти та може надати страві небажаної гіркоти.

Кукурудзяне борошно має зовсім інші властивості. Його частинки більші та щільніші, а відсутність глютену й низька здатність утримувати вологу не дозволяють паніруванню розмокати. Під час смаження воно утворює міцну хрумку оболонку, яка залишається такою навіть після охолодження. Крім того, кукурудзяне борошно витримує вищі температури без підгоряння. Саме це додає страві ідеальний золотистий відтінок.

Таке панірування швидко запечатує поверхню риби, створюючи захисний шар. Завдяки цьому весь сік зберігається всередині філе, а зайва олія не вбирається. У підсумку риба виходить менш жирною, але максимально соковитою.

Приготувати смажену рибу дуже просто. Фото Freepik

Як посмажити рибу з золотистою скоринкою

Смажити рибу в кукурудзяному борошні нескладно, однак важливо дотримуватися кількох нюансів.

Філе потрібно заздалегідь посолити та приправити за смаком. Потім шматочки слід обваляти в кукурудзяному борошні дрібного чи середнього помелу. За бажанням можна додати дрібку куркуми або копченої паприки для красивого кольору. Обов’язково струсіть надлишки панірування — шар має бути тонким і рівномірним. Смажте рибу лише на добре розігрітій рафінованій олії, щоб скоринка схопилася миттєво і стала по-справжньому хрумкою.

Також дізнайтесь, у якій воді краще варити яйця. Її температура впливає на результат.