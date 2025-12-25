10 салатів, які готуються за 10 хвилин: рецепти страв на швидку руку до Нового року 2026

Якщо ви досі не визначились, що приготувати на новорічний стіл, тепер маєте з чого обрати

Новорічні свята вже на порозі, і господині починають складати святкове меню. Традиційно на святвечір і Новий рік українці готують кутю, холодець, салати, м’ясні рулети, закуски та печиво. Однією з популярних страв, яка завжди прикрашає стіл, є рулет зі свинини. Але сьогодні ми пропонуємо 10 салатів, серед яких точно знайдеться той, що сподобається вам і вашим гостям.

Ці салати готуються швидко, виходять смачними та яскравими, ідеально підходять для святкового столу, коли хочеться порадувати родину та друзів новими смаками. Рецептами ділиться "Телеграф".

Смачні салати до Нового року

1. Салат "Хвилинка" з сухариками

Інгредієнти:

свіжий помідор – 1 шт.;

сухарики з білого хліба – 100 г;

плавлений сирок – 1 шт.;

зелень – за смаком;

часник – 1 зубчик;

майонез – за смаком;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати помідор соломкою. Натерти сирок на тертці. Подрібнити зелень і часник. З’єднати всі інгредієнти, додати сухарики та майонез. Додати сіль і перець, ретельно перемішати.

2. Салат із крабових паличок з помідорами й сиром

Інгредієнти:

крабові палички – 150 г;

помідор – 1 шт.;

твердий сир – 50 г;

часник – 1 зубчик;

майонез – за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати помідор і крабові палички соломкою. Натерти сир на тертці, подрібнити часник. З’єднати всі інгредієнти, заправити майонезом. Додати сіль і перець за смаком, добре перемішати.

3. Салат "Леді" з куркою

Інгредієнти:

куряче філе – 300 г;

свіжі огірки – 150 г;

консервований горошок – ½ банки;

сметана – 150 г;

кроп – пучок;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити куряче філе у підсоленій воді 20 хвилин. Охолодити і нарізати кубиками. Нарізати огірки кубиками. Додати горошок та дрібно нарізаний кріп. Заправити сметаною, посолити, поперчити та перемішати.

4. Швидкий салат з квасолею і крабовими паличками

Інгредієнти:

консервована червона квасоля – 200 г;

варені яйця – 2–3 шт.;

крабові палички – 200 г;

сметана – 2–3 ст. л.;

зелень – за смаком;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Дрібно нарізати крабові палички, яйця та зелень. Злити рідину з квасолі. З’єднати всі інгредієнти в салатниці. Додати сметану, сіль, перець та добре перемішати.

5. Салат з копченою ковбасою

Інгредієнти:

морква (сира) – 1 шт.;

твердий сир – 100 г;

копчена ковбаса – 100 г;

часник – 3 зубчики;

консервована кукурудза – 100 г;

майонез – за смаком;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Натерти моркву і сир на середній тертці. Нарізати ковбасу тонкою соломкою. Змішати овочі та ковбасу з кукурудзою і часником. Заправити майонезом, додати сіль і перець, перемішати. Прикрасити зеленню перед подачею.

6. Салат "Французький"

Інгредієнти:

яблука – 2 шт.;

варені яйця – 4 шт.;

морква – 2 шт.;

твердий сир – 100 г;

цибуля – 1 шт.;

майонез – за смаком;

сіль – за смаком;

Спосіб приготування:

Цибулю ошпарити і дрібно нарізати, викласти на дно салатниці. Зробити тонку майонезну сіточку. Натерти яблука і викласти на цибулю, накрити майонезом. Натерти білки, моркву та жовтки шарами, чергуючи з майонезом. Натерти сир і викласти останнім шаром.

7. Салат "Швидко і смачно"

Інгредієнти:

свіжа капуста – 200 г;

свіжий огірок – 1–2 шт.;

ковбаса – 150 г;

цибуля – 1 шт.;

майонез – 2–3 ст. л.;

сіль, перець, спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

Нашаткувати капусту. Нарізати огірок і ковбасу соломкою, цибулю півкільцями. Змішати всі інгредієнти, додати майонез, сіль і перець. Добре перемішати та подавати.

8. Салат з копченою куркою, яблуком та ананасом

Інгредієнти:

копчена курка – 300 г;

кисло-солодке яблуко – 2 шт.;

консервований ананас – 250 г;

майонез – 2–3 ст. л.;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати курку соломкою. Нарізати яблука та ананас шматочками. З’єднати всі інгредієнти в мисці. Заправити майонезом, додати сіль і перець, перемішати.

9. Салат "Загадка"

Інгредієнти:

твердий сир – 100 г;

ковбаса салямі – 100 г;

морква (сира) – 100 г;

часник – 1–2 зубчики;

яєчні млинці – 4 шт.;

майонез – 2–3 ст. л.;

Спосіб приготування:

Приготувати млинці з яєць і крохмалю. Нарізати млинці соломкою. Натерти сир і моркву, нарізати ковбасу. З’єднати всі інгредієнти, додати майонез і часник через прес. Добре перемішати і дати настоятися.

10. Салат з куркою та кальмарами

Інгредієнти:

куряча грудинка або шинка – 100 г;

кальмари – 100 г;

твердий сир – 100 г;

майонез – 2–3 ст. л.;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити курку, нарізати повздовжніми шматочками. Відварити кальмари 3 хвилини, нарізати локшиною. Натерти сир соломкою. З’єднати всі інгредієнти, додати сіль, перець і майонез. Добре перемішати і подавати.

Салати можна подавати як окремі закуски або на великому святковому блюді. Для ефектної подачі прикрашайте свіжою зеленню, ягодами, шматочками овочів або сирними фігурками. Вони добре поєднуються з м’ясними рулетами, запеченими овочами або святковими напоями.

Ці 10 салатів допоможуть вам швидко і легко скласти святкове меню, порадувати родину та гостей новими смаками та зробити святковий стіл яскравим і апетитним.