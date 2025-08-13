Так ви кабачки ще не закривали: дивовижний рецепт "як гриби"
-
-
Прекрасний рецепт на зиму або прямо до столу
Хочете приготувати легку та смачну закуску, яка стане окрасою будь-якого столу? Якщо ви вже готувати салат з квасолі, спробуйте цей рецепт маринованих кабачків.
Шматочки овочів виходять хрусткими, ароматними та мають приємно кислуватий смак. Їх можна готувати на щодень або з закатати у банки для тривалого зберігання. Рецепт, яким ділиться "Телеграф", має таку назву завдяки тому, що шматочки кабачків нагадують гриби.
Інгредієнти:
- Молоді кабачки — 2 шт.
- Часник — 4 зубчики
- Кріп — пучок
- Вода — 0.5 л
- Цукор — 2 ст. л.
- Сіль — 0.5 ч. л.
- Оцет — 80 мл
- Рослинна олія — 40-50 мл
- Перець
Спосіб приготування:
- Для маринаду з каструлі змішуємо воду, цукор, сіль та оцет. Доводимо до кипіння.
- Поки маринад закипає, кабачки миємо, очищаємо від шкірки та нарізаємо кубиками. Опускаємо кабачки в киплячий маринад і варимо 5-7 хвилин. Це допоможе зберегти їх хрусткість.
- Відкидаємо кабачки на друшляк, щоб стекла зайва рідина. Для заправки подрібнюємо часник і кріп. Змішуємо їх з рослинною олією та перцем. З’єднуємо остиглі кабачки із заправкою і ретельно перемішуємо.
- Готовий салат можна подавати відразу або ж закатати в стерилізовані банки для тривалого зберігання. Для цього його слід гарячим розкласти в стерилізовані банки, залити киплячим маринадом та закрити за технологією.
