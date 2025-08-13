Так ви кабачки ще не закривали: дивовижний рецепт "як гриби"

Прекрасний рецепт на зиму або прямо до столу

Хочете приготувати легку та смачну закуску, яка стане окрасою будь-якого столу? Якщо ви вже готувати салат з квасолі, спробуйте цей рецепт маринованих кабачків.

Шматочки овочів виходять хрусткими, ароматними та мають приємно кислуватий смак. Їх можна готувати на щодень або з закатати у банки для тривалого зберігання. Рецепт, яким ділиться "Телеграф", має таку назву завдяки тому, що шматочки кабачків нагадують гриби.

Інгредієнти:

Молоді кабачки — 2 шт.

Часник — 4 зубчики

Кріп — пучок

Вода — 0.5 л

Цукор — 2 ст. л.

Сіль — 0.5 ч. л.

Оцет — 80 мл

Рослинна олія — 40-50 мл

Перець

Спосіб приготування:

Для маринаду з каструлі змішуємо воду, цукор, сіль та оцет. Доводимо до кипіння. Поки маринад закипає, кабачки миємо, очищаємо від шкірки та нарізаємо кубиками. Опускаємо кабачки в киплячий маринад і варимо 5-7 хвилин. Це допоможе зберегти їх хрусткість. Відкидаємо кабачки на друшляк, щоб стекла зайва рідина. Для заправки подрібнюємо часник і кріп. Змішуємо їх з рослинною олією та перцем. З’єднуємо остиглі кабачки із заправкою і ретельно перемішуємо. Готовий салат можна подавати відразу або ж закатати в стерилізовані банки для тривалого зберігання. Для цього його слід гарячим розкласти в стерилізовані банки, залити киплячим маринадом та закрити за технологією.

Консервація може виручити вас у несподіваний момент. Приміром, ми розповідали, як приготувати тушковану картоплю з тушонкою.