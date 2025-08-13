Так вы кабачки еще не закрывали: удивительный рецепт "как грибы"

Прекрасный рецепт на зиму или прямо к столу

Хотите приготовить легкую и вкусную закуску, которая станет украшением любого стола? Если вы уже готовите салат из фасоли, попробуйте этот рецепт маринованных кабачков.

Кусочки овощей получаются хрустящими, ароматными и имеют приятно кисловатый вкус. Их можно готовить на каждый день или закатать в банки для длительного хранения. Рецепт, которым делится "Телеграф", называется благодаря тому, что кусочки кабачков напоминают грибы.

Ингредиенты:

Молодые кабачки – 2 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Укроп – пучок

Вода – 0.5 л

Сахар – 2 ст. л.

Соль – 0.5 ч. л.

Уксус — 80 мл

Растительное масло — 40-50 мл

Перец

Способ приготовления:

Для маринада из кастрюли смешиваем воду, сахар, соль и уксус. Доводим до кипения. Пока маринад вскипает, кабачки моем, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками. Опускаем кабачки в кипящий маринад и варим 5-7 минут. Это поможет сохранить их хрусткость. Откидываем кабачки на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Для заправки измельчаем чеснок и укроп. Смешиваем их с растительным маслом и перцем. Соединяем остывшие кабачки с заправкой и тщательно перемешиваем. Готовый салат можно подавать сразу или закатать в стерилизованные банки для длительного хранения. Для этого его следует горячим разложить в стерилизованные банки, залить кипящим маринадом и закрыть по технологии.

Консервация может помочь вам в неожиданный момент. К примеру, мы рассказывали, как приготовить тушеный картофель с тушенкой.